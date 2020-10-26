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За неделю от коронавируса умерли 11 жителей Тульской области
Фото из архива Myslo.

За неделю от коронавируса умерли 11 жителей Тульской области

Региональный оперштаб представил данные на 26 октября.

По данным регионального оперативного штаба, с 20 по 26 октября зарегистрировано 618 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Все заболевшие своевременно изолированы. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 11 810 случаев заболевания.

445 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19 за минувшую неделю. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 10 380 человек.

За прошедшую неделю умерли 11 пациентов с COVID-19. Это жители Тулы, Новомосковска, Алексинского, Киреевского и Щекинского районов в возрасте от 44 до 93 лет.

У девяти пациентов в анамнезе – хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 413 человек.

 

Сюжет: Коронавирус
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