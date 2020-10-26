За неделю от коронавируса умерли 11 жителей Тульской области

Фото из архива Myslo.

По данным регионального оперативного штаба, с 20 по 26 октября зарегистрировано 618 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Все заболевшие своевременно изолированы. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 11 810 случаев заболевания.

445 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19 за минувшую неделю. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 10 380 человек.