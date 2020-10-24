Туляков приглашают на Диктант Карьеры: узнай свой компетентностный уровень
Просветительская акция оценки уровня компетенций в вопросах построения и развития карьеры проводится по всей России.
Диктант организуется в онлайн-формате 27 октября с 12.00 до 13.00.
Для желающих будет организовано открытие на платформе ZOOM 27 октября с 11.30 до 12.00 https://us02web.zoom.us/j/84796932941 (идентификатор конференции: 847 9693 2941).
Диктант поможет участнику оценить компетентностный уровень в сфере построения карьеры, мотивироваться к его повышению. Тестирование будет касаться вопросов саморазвития, профессиональной ориентации, трудоустройства, адаптации к рынку труда и соответствующих правовых аспектов.
Составители вопросника Диктанта – ведущие специалисты рекрутмента и развития карьеры: наставники, профориентаторы, рекрутеры, карьерные консультанты, психологи, представители компании.
Диктант включает в себя:
1 – блок регистрации;
2 – тестовую часть из 30-и вопросов с 4-я вариантами, один из которых верный.
По итогам Диктанта все участники получат компетентностный Сертификат, методичку с разбором правильных ответов, а лучшие награждены подарками от РЦСТ и партнёров (свитшоты, толстовки, литература и пр.)