Туляков приглашают на Диктант Карьеры: узнай свой компетентностный уровень

Просветительская акция оценки уровня компетенций в вопросах построения и развития карьеры проводится по всей России.

Диктант организуется в онлайн-формате 27 октября с 12.00 до 13.00.

Для желающих будет организовано открытие на платформе ZOOM 27 октября с 11.30 до 12.00 https://us02web.zoom.us/j/84796932941 (идентификатор конференции: 847 9693 2941).

Диктант поможет участнику оценить компетентностный уровень в сфере построения карьеры, мотивироваться к его повышению. Тестирование будет касаться вопросов саморазвития, профессиональной ориентации, трудоустройства, адаптации к рынку труда и соответствующих правовых аспектов.

Составители вопросника Диктанта – ведущие специалисты рекрутмента и развития карьеры: наставники, профориентаторы, рекрутеры, карьерные консультанты, психологи, представители компании.

Диктант включает в себя:

1 – блок регистрации;

2 – тестовую часть из 30-и вопросов с 4-я вариантами, один из которых верный.