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В Новомосковске появится команда Национальной молодежной хоккейной лиги

В Новомосковске появится команда Национальной молодежной хоккейной лиги

Руководство клуба приняло такое решение.

Команда будет собрана на базе юниорской команды «Академии Михайлова» и заявится во вторую молодежную хоккейную лигу уже в следующем сезоне. Команда НМХЛ будет базироваться и играть в Новомосковске.

Готовить хоккеистов будет Павел Канарский. Его богатый опыт в работе с хоккейной молодежью станет неоценимым вкладом в подготовке спортсменов не только для команды НМХЛ, но и для команды МХЛ. Павел Алексеевич уже приступил к работе с юниорами.

А молодежную команду «Академии» возглавил Алексей Первушин — специалист с богатым опытом работы в командах МХЛ и ВХЛ. До недавнего времени Алексей Станиславович работал с юниорами «Академии».

Алексей Первушин

— Для меня назначение на пост это вызов. Сейчас знакомлюсь с ребятами, обсуждаем с ними ситуацию, в которую попала команда. Немного неудачный старт, но будем это исправлять и идти дальше. Самое главное — поднять ребят морально и духовно. Потенциал у игроков хороший. Надеюсь, дальше все будет хорошо. Будем вводить систему атакующего хоккея, чтобы была агрессия в каждой игре, в каждом моменте.

 

Сейчас команда готовится к игре с «Атлантом». Разбираем игру соперника. «Атлант» — неплохая команда, знаю их главного тренера, он играет с ребятами в активный хоккей. Постараемся за эти три дня что-то наиграть.

Матчи против «атланта» пройдут в Туле 27 и 28 октября. Начало матчей в 19:00.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:09 0
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НовомосковскТульская область

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