Фото Юлии Савенковой
В центре Тулы Audi неудачно «догнала» Kia Rio
Информации о пострадавших пока не поступало.
На пересечении ул. Каминского и проспекта Ленина произошло ДТП с участием Kia Rio и Audi. По предварительной информации, водитель немецкого седана не успел затормозить перед снизившей скорость на подъезде к перекрёстку машиной.
Оба автомобиля получили механические повреждения. Информации о пострадавших не поступало. На месте находятся сотрудники Госавтоинспекции, который устанавливают все обстоятельства случившегося.
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