В центре Тулы Audi неудачно «догнала» Kia Rio

Фото Юлии Савенковой

Информации о пострадавших пока не поступало.

На пересечении ул. Каминского и проспекта Ленина произошло ДТП с участием Kia Rio и Audi. По предварительной информации, водитель немецкого седана не успел затормозить перед снизившей скорость на подъезде к перекрёстку машиной.

Оба автомобиля получили механические повреждения. Информации о пострадавших не поступало. На месте находятся сотрудники Госавтоинспекции, который устанавливают все обстоятельства случившегося.