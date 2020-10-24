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В центре Тулы Audi неудачно «догнала» Kia Rio
Фото Юлии Савенковой

В центре Тулы Audi неудачно «догнала» Kia Rio

Информации о пострадавших пока не поступало.

На пересечении ул. Каминского и проспекта Ленина произошло ДТП с участием Kia Rio и Audi. По предварительной информации, водитель немецкого седана не успел затормозить перед снизившей скорость на подъезде к перекрёстку машиной.

Оба автомобиля получили механические повреждения. Информации о пострадавших не поступало. На месте находятся сотрудники Госавтоинспекции, который устанавливают все обстоятельства случившегося.

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сегодня, в 23:07 0
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Тулаулица Каминскогопроспект Ленина

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