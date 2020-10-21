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Розыск насильника в Туле: следователи рассказали о второй жертве преступника

Розыск насильника в Туле: следователи рассказали о второй жертве преступника

Следственный комитет рассказал подробности.

Следственный отдел по Привокзальному району Тулы возбудил уголовное дело по факту совершения «иных действий сексуального характера, соединенных с угрозой убийством» (п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ).

По данным следствия, днем 20 октября 2020 года разыскиваемый мужчина в одной из квартир поселка Косая Гора совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух женщин.

Приметы преступника: на вид 45−47 лет, рост 165−167 см, худощавого телосложения, лысый. Предположительно, мужчина проживает в поселке Косая Гора. Ранее судим, не работает.

Особые приметы: татуировки в виде перстней на пальцах кистей обеих рук, многочисленные татуировки на теле и руках, при общении разговаривает тихим, вкрадчивым голосом.

Преступник был одет в синие джинсы и синюю куртку.

Следствие просит всех, кто узнал изображенного мужчину, а также располагает иной информацией об обстоятельствах совершенного преступления, сообщить по телефонам 8−961−152−03−32 (оперативный дежурный следственного управления), 8 (4872) 56−59−91 (следственный отдел по Привокзальному району г. Тулы), либо в полицию по номеру 02.

Напомним, ранее полиция распространила информацию о том, что подозреваемого жителя поселка Косая Гора зовут Дворянчиков Владимир Юрьевич, ему 49 лет, он ранее судим по ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:32 +2
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