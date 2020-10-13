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Тульская школа досрочно ушла на каникулы из-за коронавируса и ОРВИ

Тульская школа досрочно ушла на каникулы из-за коронавируса и ОРВИ

Двое сотрудников учебного учреждения заразились COVID-19, а семь человек заболели ОРВИ.

Школьники Центра образования №49 в поселке Октябрьский досрочно ушли на каникулы, которые продлятся с 13 по 18 октября. Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, выявлены два случая заболевания сотрудников коронавирусом, у семерых человек – ОРВИ.

– Сотрудники, которые находились в контакте с заболевшими, на основании предписания Управления Роспотребнадзора по Тульской области отстранены от работы. В соответствии с требованиями санитарных правил в учреждении был проведен комплекс необходимых противоэпидемиологических мероприятий, организовано медицинское наблюдение за учащимися и педагогами, — сообщает городская администрация.

Напомним, ранее в Туле из-за коронавируса временно закрыли два детских сада. Подробнее читайте здесь.

 

Друзья, а как обстановка в школе, где учится ваш ребенок? Расскажите нам об этом в комментариях или пишите пост в наш блог «Народный журналист».

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