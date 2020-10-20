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В тульской школе ЦО №34 нашли коронавирус: сроки осенних каникул перенесены
Такое решение принято руководством учебного заведения по предписанию Роспотребнадзора.
В структурном подразделении Центра образования № 34 (ул. Болдина, 100) выявлены три случая заболевания сотрудников новой коронавирусной инфекцией СОVID-19. У семи сотрудников зарегистрирована ОРВИ.
В соответствии с требованиями санитарных правил в учреждении был проведен комплекс необходимых противоэпидемиологических мероприятий.
В связи с этим администрацией образовательного учреждения принято решение о переносе сроков осенних каникул на период
Мера необходима для предотвращения распространения острых респираторных вирусных инфекций и снижения риска возникновения новых случаев СOVID-19.
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