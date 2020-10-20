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Туляку перед домом установили пятитонное напоминание о долге за газ

Туляку перед домом установили пятитонное напоминание о долге за газ

От такого креативного намёка на долг просто так не избавишься!

Бетонный цилиндр весом 5 тонн с надписью «Долг за газ» сегодня с помощью спецтехники установили возле двухэтажного коттеджа на Гарнизонном проезде.
 
Здесь живет туляк, который задолжал за газ 53 тысячи рублей. Еще в марте этого года при проверке в доме газовики выявили умышленное нарушение пломбы завода-изготовителя на газовом счетчике. Составили акт, пересчитали плату за газ «по нормативу». Как сообщили в «Газпром межрегионгаз Тула», должник после этого заменил прибор учета и оплатил часть задолженности. Но в июне 2020 года платить за газ перестал и показания счетчика не сообщает. Неоднократные переговоры с абонентом результата не дали. 
 
Тогда поставщик газа решил прибегнуть к креативному воздействию на неплательщика: установил возле его дома пятитонный бетонный цилиндр  диаметром 1,5 м и высотой 1,5 м. 
 
 
В ООО «Газпром межрегионгаз Тула» поясняют:
 
– Помимо традиционных способов информирования злостных неплательщиков (направление претензий, предупредительных надписей на квитанциях, SMS-сообщений, и т. д.) о необходимости произвести оплату потребленного газа и погасить задолженность поставщик газа начинает применять альтернативные методы воздействия.
 
Перед индивидуальными домами должников, регулярно нарушающих платежную дисциплину, с помощью спецтехники планируется устанавливать нестационарную бетонную конструкцию с надписью: «Долг за газ». Размещение такой конструкции не противоречит требованиям законодательства.
 
Подобные конструкции планируют установить перед индивидуальными жилыми домами абонентов, которые систематически нарушают платежную дисциплину имеют дебиторскую задолженность от 20 тысяч рублей и просрочку платежа не менее полугода. После оплаты задолженности «напоминалку» уберут, а точнее, переместят к домам других должников.
 
 

Долги абонентов-физических лиц составляют значительную долю в общей структуре задолженности — 76,7 млн рублей. В списках должников числится свыше 40 тысяч абонентов.

Для тех абонентов, кто испытывает затруднения с оплатой платежей после введения карантинных мероприятий предусмотрена возможность заключения соглашения о рассрочке платежей. В настоящий момент этой возможностью воспользовались 98 абонентов.
 
 
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:26 +3
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