В Тульской области волонтеры спасли собаку из заброшенного отстойника

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В ночь на воскресенье, 18 октября, в паблике «ЧП Новомосковск» опубликовали пост, что на заброшенной территории лодочной станции на Иван-озере в отстойник упала собака. «Отстойник глубиной 5−6 метров. Внизу вода, собака стоит на маленьком бортике почти по грудь в воде», — пишут волонтеры.

Ребята группой из пяти человек отправились спасать пса. Найти точное место удалось лишь во второй половине дня.

Собака находилась в воде не первый день. Достать ее было непросто: отстойник оказался глубоким. «К счастью, кроме волонтеров на территорию подъехали еще несколько неравнодушных. У кого-то нашлась складная лестница, кто-то достал из машины рыбацкий полукомбинезон», - пишет « Новомосковский волонтер ».

В костюм одели девушку-волонтера и аккуратно спустили ее на веревках в коллектор. Пёс отказывался есть, но согласился пойти на руки!

На него надели шлейку и извлекли из водного плена на поверхность, измученного, но живого.

Волонтеры благодарят всех неравнодушных, кто не прошел мимо и участвовал в спасении пса. Кстати, на счету отряда это уже третья спасенная четвероногая жизнь.