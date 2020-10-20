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Где в Туле отключат электроэнергию 21 октября

Где в Туле отключат электроэнергию 21 октября

Публикуем список адресов.

21 октября сотрудники «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • ул. Металлургов 98, 100, 102, 102-а, 104,
  • ул. 2-я Песчаная 12,
  • 2-й Песчаный пр-зд 17, 23,
  • ул. 3-я Песчаная, 17, 19,
  • ул. Мезенцева, 44 к. 4,
  • ул. Ак. Павлова, 34-а,
  • п. Октябрьский 193-а, 193−238, 127−172, 172-а, 105, 405-б, 192-а; п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 15, 17, 9; пер. Бархатный, 16, 26, 28, 30, 1−23 (нечётн.), 2−12 (чётн.), 4, 4-а, 4-б, 6, 6-а, 6-б, 6-в, 20-а, 20, 24,
  • ул. Советская, 73, 79 (информационное табло),
  • ул. Дзержинского, 10, 15 к.1, 15,
  • пер. Репина, 45−60,
  • пр-зд П. Морозова, 1-а, 1−43 (нечётн.), 2−56 (чётн.),
  • ул. Газовая, 54−68 (чётн.), 61−69 (нечётн.),
  • пр-зд Полежаева, 1-а, 7−55 (нечётн.), 2-б, 2−56 (чётн.),
  • ул. Полежаева, 1−55 (нечётн.), 2−32 (чётн.); ул. Бежковская, 41, 51, 53, 59, 49,
  • ул. Курковая, 30−70 (чётн.),
  • ул. М. Горького, 210,
  • ул. Арсенальная, 185−193 (нечётн.), 114−136 (чётн.),
  • ул. Дульная, 31-в, 29,
  • 13-й пр-зд, 26−30 (чётн.), 28-а,
  • 17-й пр-зд, 1−20,
  • 18-й пр-зд, 3−19 (нечётн.), 9-а, 9-б, 17-а,
  • ул. Карпова, 78−92 (чётн.), 75−91 (нечётн.),
  • ул. Шишкова, 39−59 (нечётн.), 30−50 (чётн.),
  • ул. Малаховская, 1,
  • ул. Арсенальная, 32−48 (чётн.),
  • ул. Заварная, 54−82 (чётн.), 47−69 (нечётн.),
  • ул. Литейная, 33, 37, 41, 13−21 (нечётн.), 21-а, 21-б,
  • пер. Зубовский, 40−74 (чётн.), 29−63 (нечётн.),
  • ул. Штыковая, 53−71 (нечётн.), 52−88 (чётн.),
  • п. Хомяково: ул. Хомяковская, 14−24 (чётн.), 23−33 (нечётн.)
  • п. Косая Гора: Орловское ш., 10−26 (чётн.); ул. Стрекаловская, 2−48 (чётн.); ул. Чкалова, 1−13 (нечётн.), 2−12 (чётн.); ул. Луговая, 21−28, 28-а, 28-б, 28-в, 28-г.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 21:40 +2
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