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За массовую драку в Тверской области арестовали несколько туляков
Изображение Sergggio с сайта Pixabay

За массовую драку в Тверской области арестовали несколько туляков

В общей сложно в потасовке принимали участие 30−40 человек.

18 октября этого года неподалеку от деревни Думаново в Тверской области произошла драка с участием тридцати-сорока человек. Конфликт сопровождался криками и грубой нецензурную бранью. В адрес очевидцев, которые пытались прекратить противоправные действия, пятеро участников драки выражались грубой и нецензурной бранью и набрасывались на них.
 
«В Торжокский межрайонный суд Тверской области поступило пять дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), в отношении жителей городов Санкт-Петербурга, Тулы и Тульской области», — сообщила пресс-служба суда.
 
Суд признал пятерых участников конфликта виновными и назначил им административные аресты на срок от четырех до пяти суток.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:32 +3
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