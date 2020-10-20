За массовую драку в Тверской области арестовали несколько туляков

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В общей сложно в потасовке принимали участие 30−40 человек.

18 октября этого года неподалеку от деревни Думаново в Тверской области произошла драка с участием тридцати-сорока человек. Конфликт сопровождался криками и грубой нецензурную бранью. В адрес очевидцев, которые пытались прекратить противоправные действия, пятеро участников драки выражались грубой и нецензурной бранью и набрасывались на них.

«В Торжокский межрайонный суд Тверской области поступило пять дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), в отношении жителей городов Санкт-Петербурга, Тулы и Тульской области», — сообщила пресс-служба суда.

Суд признал пятерых участников конфликта виновными и назначил им административные аресты на срок от четырех до пяти суток.