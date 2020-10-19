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В Тульской области из-за осложнений от коронавируса умер настоятель храма
Фото: tulaeparhia.ru

В Тульской области из-за осложнений от коронавируса умер настоятель храма

Клирик умер 17 октября.

Тульская епархия сообщила о смерти настоятеля Свято-Никольского храма села Малевка Богородицкого района. 
 
Иерей Виктор Денежников скончался 17 октября. В качестве причины указано осложнение, вызванное коронавирусной инфекцией.
 
Также сообщается, что ему было 63 года. 
Сюжет: Коронавирус
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