В России за сутки рекордное число заболевших коронавирусом

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

За сутки в России выявили 15 982 новых случая коронавируса. Таким образом суточный прирост заразившихся установил новый рекорд. Как сообщает федеральный оперштаб, выздоровели 5328 человек, 179 пациентов умерли. В Тульской области за сутки 75 случаев COVID-19, вылечились 32 человека, скончались двое.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 415 316 случаев коронавируса, зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровели 1 075 904 человека.