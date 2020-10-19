В России за сутки рекордное число заболевших коронавирусом
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
За сутки в России выявили 15 982 новых случая коронавируса. Таким образом суточный прирост заразившихся установил новый рекорд. Как сообщает федеральный оперштаб, выздоровели 5328 человек, 179 пациентов умерли.
В Тульской области за сутки 75 случаев COVID-19, вылечились 32 человека, скончались двое.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 415 316 случаев коронавируса, зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровели 1 075 904 человека.
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