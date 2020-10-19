В Туле распишут «грустные» коммуникационные шкафы

Шкафы в сером цвете выглядят как холст для вандалов и наружной рекламы. А если их раскрасить, то шанс, что он будет «извандален», стремится к нулю.

Для некоторых шкафов важен рисунок, чтобы изображение было под фасад какого-то исторического здания или под доминанту места. Для некоторых шкафов это не так важно. На нашей иллюстрации не самые лучшие примеры, но они были созданы для демонстрации наших возможностей и целей. Есть ряд исторических зданий с определенной цветовой палитрой фасада, и эскизы могут их подпортить. Не потому что это будет не красиво, а потому что они перетянут все внимание на себя.