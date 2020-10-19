В Туле распишут «грустные» коммуникационные шкафы
Организация «Городские проекты» Ильи Варламова и Максима Каца подготовила эскизы для коммуникационных шкафов.
Коммуникационные шкафы служат для защиты оборудования от повреждений и хищения. Они находятся по всему городу, но часто портят общий облик улиц своим «грустным» видом.
Организация «Городские проекты» совместно с компанией «Ростелеком» собирается создать настоящие арт-объекты из серых коробок, вечно заклеенных рекламой.
Руководитель тульского отделения «Городских проектов» Александр Шишкин:
Александр Шишкин
Шкафы в сером цвете выглядят как холст для вандалов и наружной рекламы. А если их раскрасить, то шанс, что он будет «извандален», стремится к нулю.
Для некоторых шкафов важен рисунок, чтобы изображение было под фасад какого-то исторического здания или под доминанту места. Для некоторых шкафов это не так важно. На нашей иллюстрации не самые лучшие примеры, но они были созданы для демонстрации наших возможностей и целей. Есть ряд исторических зданий с определенной цветовой палитрой фасада, и эскизы могут их подпортить. Не потому что это будет не красиво, а потому что они перетянут все внимание на себя.
В этом году в Туле ко Дню Победы «Ростелеком» уже расписывал распределительные коммуникационные шкафы. Практика показала, что это действительно стало определенного рода гарантией от вандалов: на шкаф с рисунком у вандалов рука не поднимается!
«Городские проекты» не собираются останавливаться на «украшении» нескольких шкафов и планируют расписать весь город. Организация призывает волонтеров и неравнодушных жителей Тулы присоединяться к благоустройству родного города.
Группа Городские проекты в Туле.
Сайт Федеральной сети Городских проектов.
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