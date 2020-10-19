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Скончалась главный хранитель музея-заповедника им. В. Д. Поленова Наталья Грамолина

Скончалась главный хранитель музея-заповедника им. В. Д. Поленова Наталья Грамолина

Ей было 80 лет.

18 октября на 81-м году жизни скончалась бывший директор Государственного мемориального историко-художественного и природного музея заповедника В. Д. Поленова Наталья Грамолина. Об этом в соцсетях рассказала ее дочь Наталья Поленова:
 
- Вчера, 18 октября, за полчаса до полуночи, отошла к Господу моя мама, Наталья Николаевна Грамолина. Она долго и тяжело болела, оставаясь при этом невероятно жизнерадостной, гостеприимной и неутомимой, отдавая все свои последние силы окружающим и любимому делу. На 20 лет пережила моего отца и всего на три с половиной года свою маму.
 
Наталья Грамолина родилась 4 мая 1940 г. в Москве. В 1964 г. окончила филологический факультет МГУ им. Ломоносова по специальности «Русский язык и литература». С 1970 г. работала в музее-заповеднике В. Д. Поленова, с 1990 по 2011 гг. — в должности директора музея.
 
Награждена медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II (2002) и I (2012) степеней, а также орденом Почета (2020). Почетный гражданин Тульской области.
 
Редакция Myslo выражает соболезнования родным и близким Натальи Грамолиной.
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