Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 19 октября
Публикуем актуальные данные.
По данным регионального оперативного штаба, с 13 по 19 октября в Тульской области зарегистрировано 490 случаев заболевания коронавирусом. Он подтвержден у жителей 25 районов и городских округов.
Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 11 192 случая заболевания.
Самые зараженные COVID-19 города в регионе за весь период — Тула (4064 случая), Новомосковск (746), Ефремов (573) и Алексин (503).
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 12:09, 36 2881 0
сегодня, в 12:05, 33 2285 1
сегодня, в 10:57, 42 1089 0
сегодня, в 10:50, 9 1657 0
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