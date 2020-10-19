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Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 19 октября

Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 19 октября

Публикуем актуальные данные.

По данным регионального оперативного штаба, с 13 по 19 октября в Тульской области зарегистрировано 490 случаев заболевания коронавирусом. Он подтвержден у жителей 25 районов и городских округов.

Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 11 192 случая заболевания.

Самые зараженные COVID-19 города в регионе за весь период — Тула (4064 случая), Новомосковск (746), Ефремов (573) и Алексин (503).

 
Детализация по населенным пунктам:
 
 

 

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