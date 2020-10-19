новости
новости
Регистрация
Топ-6 событий недели: успей купить билеты со скидкой до 50%

Топ-6 событий недели: успей купить билеты со скидкой до 50%

Myslo-касса объявляет распродажу.

В ближайшую неделю нас ждет много интересных событий. У вас все еще есть шанс выгодно купить билеты на любимый концерт или спектакль.

Отметим, что новые коронавирусные ограничения, вступившие в силу 19 октября, не распространяются на показы кинофильмов, концертную и выставочную деятельность, театральные постановки, цирковые представления, экскурсии в музеях.

Андрей Алексин

Андрей Алексин

23 октября в ДК Туламашзавода выступит Андрей Алексин. Его имя не нуждается в представлении. Алексина знают, любят и хотят слышать! А его бессмертную композицию «Страшная» напевает вся страна. Ему всегда рады в любой точке нашей необъятной Родины! Начало в 19.00.

старая цена/новая цена

500 р. 450 р.

700 р. / 630 р.

900 р. /  810 р.

1000 р. 900 р.

1100 р. 990 р.

1200 р. 1080 р.

1300 р. 1170 р.

1400 р. 1260 р.

1500 р. 1350 р.

Купить билет
 

Андрей Норкин

Андрей Норкин

24 октября в Городском концертном зале выступит журналист Андрей Норкин. С недавнего времени Андрей с большим успехом выступает с литературно-юмористической программой «Другой формат». Начало в 17.00.

Старая цена/новая цена

1200 р.1080 р.

1500 р. / 1350 р.

1000 р.900 р.

800 р. / 720 р.

Купить билет
 

Щенячий патруль

«Щенячий патруль»

24 октября на сцене Городского концертного зала покажут детский спектакль «Щенячий патруль».
 

«Щенячий патруль» – это команда отважных щенят, которые всегда готовы прийти на помощь каждому, кто окажется в беде. Начало в 19.00.

старая цена/новая цена

800 р.640 р.

1000 р. / 800 р.

1200 р.960 р.

1300 р. / 1040 р.

Купить билет

 

Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»

Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»

24 октября в CONCERT HALL пройдет фестиваль Сектор Газа «Памяти Юрия Хоя - 20 лет без Юры». В рамках фестиваля «Сектор Газа» организаторы поставили перед собой задачу - дать возможность всем, кому небезразлично творчество Юрия Клинских, почувствовать себя в окружении единомышленников и, конечно же, услышать любимые песни в живом исполнении. Начало в 19.00.
 
Купить билет
 

Александр Серов

Александр Серов

25 октября в Городском концертном зале выступит народный артист России Александр Серов. Какая же женщина сможет устоять перед трогательными «Я люблю тебя до слез», «Ты меня любишь»? Артистическое обаяние Александра Серова безгранично.
 
В его красивых балладах самые нежные строчки о любви причудливо переплетаются с замечательными мелодиями. Много лет он радует нас своим творчеством. Начало в 19.00.
 
старая цена/новая цена

2000 р.1600 р.

1900 р. / 1520 р.

1700 р.1360 р.

1500 р. / 1200 р.

1400 р. / 1120 р.

Купить билет

 

Музыка в темноте

Музыка в темноте

26 октября в Городском концертном зале состоится мультимедийное шоу классической музыки в формате полного погружения. В шоу искусно объединены 3D графика и мастерство лучших петербургских музыкантов. Вас окутает звучание Вивальди, Баха, Верди, Беллини, Форе, а также лучшее из мира неоклассики,  джаза и world music.  Начало в 19.00.

 

Купить билет

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 13:35 0
Другие статьи по темам
Событие
концертыосеньТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 19 октября
Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 19 октября
Жестокое обращение или воспитательный процесс? Туляки обсуждают видео из узловского детсада
Жестокое обращение или воспитательный процесс? Туляки обсуждают видео из узловского детсада
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.