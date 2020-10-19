Топ-6 событий недели: успей купить билеты со скидкой до 50%
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В ближайшую неделю нас ждет много интересных событий. У вас все еще есть шанс выгодно купить билеты на любимый концерт или спектакль.
Отметим, что новые коронавирусные ограничения, вступившие в силу 19 октября, не распространяются на показы кинофильмов, концертную и выставочную деятельность, театральные постановки, цирковые представления, экскурсии в музеях.
Андрей Алексин
23 октября в ДК Туламашзавода выступит Андрей Алексин. Его имя не нуждается в представлении. Алексина знают, любят и хотят слышать! А его бессмертную композицию «Страшная» напевает вся страна. Ему всегда рады в любой точке нашей необъятной Родины! Начало в 19.00.
500 р. / 450 р. 700 р. / 630 р. 900 р. / 810 р. 1000 р. / 900 р. 1100 р. / 990 р. 1200 р. / 1080 р. 1300 р. / 1170 р. 1400 р. / 1260 р. 1500 р. / 1350 р.
Андрей Норкин
24 октября в Городском концертном зале выступит журналист Андрей Норкин. С недавнего времени Андрей с большим успехом выступает с литературно-юмористической программой «Другой формат». Начало в 17.00.
1200 р. / 1080 р. 1500 р. / 1350 р. 1000 р. / 900 р. 800 р. / 720 р.
Щенячий патруль
«Щенячий патруль» – это команда отважных щенят, которые всегда готовы прийти на помощь каждому, кто окажется в беде. Начало в 19.00.
800 р. / 640 р. 1000 р. / 800 р. 1200 р. / 960 р. 1300 р. / 1040 р.
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
Александр Серов
2000 р. / 1600 р. 1900 р. / 1520 р. 1700 р. / 1360 р. 1500 р. / 1200 р. 1400 р. / 1120 р.
Музыка в темноте