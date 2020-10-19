Топ-6 событий недели: успей купить билеты со скидкой до 50%

В ближайшую неделю нас ждет много интересных событий. У вас все еще есть шанс выгодно купить билеты на любимый концерт или спектакль.



Отметим, что новые коронавирусные ограничения, вступившие в силу 19 октября, не распространяются на показы кинофильмов, концертную и выставочную деятельность, театральные постановки, цирковые представления, экскурсии в музеях.

Андрей Алексин

23 октября в ДК Туламашзавода выступит Андрей Алексин. Его имя не нуждается в представлении. Алексина знают, любят и хотят слышать! А его бессмертную композицию «Страшная» напевает вся страна. Ему всегда рады в любой точке нашей необъятной Родины! Начало в 19.00.

старая цена/новая цена

500 р. / 450 р.

700 р. / 630 р.

900 р. / 810 р.

1000 р. / 900 р.

1100 р. / 990 р.

1200 р. / 1080 р.

1300 р. / 1170 р.

1400 р. / 1260 р.

1500 р. / 1350 р.

Андрей Норкин

24 октября в Городском концертном зале выступит журналист Андрей Норкин. С недавнего времени Андрей с большим успехом выступает с литературно-юмористической программой «Другой формат». Начало в 17.00.

Старая цена/новая цена

1200 р. / 1080 р.

1500 р. / 1350 р.

1000 р. / 900 р.

800 р. / 720 р.

Щенячий патруль

24 октября на сцене Городского концертного зала покажут детский спектакль «Щенячий патруль».

«Щенячий патруль» – это команда отважных щенят, которые всегда готовы прийти на помощь каждому, кто окажется в беде. Начало в 19.00.

старая цена/новая цена

800 р. / 640 р.

1000 р. / 800 р.

1200 р. / 960 р.

1300 р. / 1040 р.

Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»

24 октября в CONCERT HALL пройдет фестиваль Сектор Газа «Памяти Юрия Хоя - 20 лет без Юры». В рамках фестиваля «Сектор Газа» организаторы поставили перед собой задачу - дать возможность всем, кому небезразлично творчество Юрия Клинских, почувствовать себя в окружении единомышленников и, конечно же, услышать любимые песни в живом исполнении. Начало в 19.00.

Александр Серов

25 октября в Городском концертном зале выступит народный артист России Александр Серов. Какая же женщина сможет устоять перед трогательными «Я люблю тебя до слез», «Ты меня любишь»? Артистическое обаяние Александра Серова безгранично.

В его красивых балладах самые нежные строчки о любви причудливо переплетаются с замечательными мелодиями. Много лет он радует нас своим творчеством. Начало в 19.00.

старая цена/новая цена

2000 р. / 1600 р.

1900 р. / 1520 р.

1700 р. / 1360 р.

1500 р. / 1200 р.

1400 р. / 1120 р.

Музыка в темноте

26 октября в Городском концертном зале состоится мультимедийное шоу классической музыки в формате полного погружения. В шоу искусно объединены 3D графика и мастерство лучших петербургских музыкантов. Вас окутает звучание Вивальди, Баха, Верди, Беллини, Форе, а также лучшее из мира неоклассики, джаза и world music. Начало в 19.00.