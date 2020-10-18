За сутки в Тульской области зафиксировано 74 заражения COVID-19

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По данным федерального оперативного штаба, за последние сутки число заражений коронавирусом в Тульской области увеличилось на 74 человека и достигло 11117. Два пациента скончались, общее число смертей – 700.

При этом 39 пациентов полностью победили болезнь. За весь период выздоровели 9903 человека.

Всего за сутки в России выявлено 15099 новых случаев коронавируса в 84 регионах. 26,5% случаев не имели клинических проявлений. Зафиксировано 185 летальных исходов, полностью выздоровели 5377 человек.