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За сутки в Тульской области зафиксировано 74 заражения COVID-19
Фото из архива Myslo

За сутки в Тульской области зафиксировано 74 заражения COVID-19

Скончались два человека, выздоровели – 39.

По данным федерального оперативного штаба, за последние сутки число заражений коронавирусом в Тульской области увеличилось на 74 человека и достигло 11117. Два пациента скончались, общее число смертей – 700.

При этом 39 пациентов полностью победили болезнь. За весь период выздоровели 9903 человека.

Всего за сутки в России выявлено 15099 новых случаев коронавируса в 84 регионах. 26,5% случаев не имели клинических проявлений. Зафиксировано 185 летальных исходов, полностью выздоровели 5377 человек.

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