В Романцевских горах Тульской области создадут туристско-рекреационный кластер

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Список победителей стал известен 16 октября. Награждение авторов проектов состоялось в творческом индустриальном кластере «Октава».

В финал конкурса вышли 36 региональных команд, которые представили свои проекты по развитию природных территорий.

Специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов:

Сергей Иванов – Развитие экологического туризма – стратегическое направление. Оно включает в себя не только вопросы экологии и туризма. Это в целом новая отрасль в экономике, создающая десятки тысяч рабочих мест, а также сохранение и укрепление культурных традиций.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила, что в этом конкурсе каждый регион-участник уже стал победителем.

Светлана Чупшева – Очень важно, чтобы те проекты, которые прошли экспертизу и нашли поддержку, были реализованы. Поэтому в следующий год регионам предстоит серьезная работа. Агентство со своей стороны будет оказывать им поддержку, также мы надеемся на ресурсную поддержку наших федеральных ведомств.

Глава АСИ подчеркнула, что 26 проектам, которые вышли в финал, но не стали победителями, в любом случае будет оказана поддержка.

– Я думаю, что каждый получил очень серьезный пакет рекомендаций от членов экспертного совета и конкурсной комиссии, которые напрямую касаются конкретных доработок проектов. Они уже имеют план действий на перспективу и у них будет больше шансов получить поддержку губернаторов регионов, инвестиции, — сказала Светлана Чупшева.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул, что в последние несколько лет в нашей стране уделяется значительное внимание туристической индустрии. По словам главы региона, сотрудничество между субъектами, действующие соглашения необходимо наполнить более ёмким и конкретным содержанием в сфере туризма. Это могут быть новые межрегиональные туристические маршруты, совместные мероприятия и маркетинговые программы.

Алексей Дюмин отметил, что сегодня туризм получил новые возможности для развития, и в Тульской области в том числе. Он напомнил, что недавно состоялось празднование 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты. В рамках подготовки к юбилею проходили масштабные работы по реставрации и благоустройству объектов в малых исторических городах и поселениях. Эти города теперь станут точками притяжения жителей и туристов.

– На своем примере мы отчетливо видим, что туризм – это полноценная отрасль экономики с большим потенциалом. Новые вызовы сегодняшнего дня дали не только мощный импульс для цифровой трансформации государственного управления, но и сформировали дополнительные возможности для наращивания внутреннего туризма, – отметил Алексей Дюмин.

Глава региона подчеркнул, что с приходом Зарины Догузовой Федеральное агентство по туризму использует в своей работе современные подходы, сфокусировав внимание на продвижении российских регионов, фактически создается новый отечественный туристический продукт высокого качества.

– В каждой области, в каждом крае есть свои точки притяжения туристов. Важно максимально раскрыть потенциал этих уникальных уголков нашей страны – от Владивостока до Калининграда. Исторических, культурных, природных. Для этого необходимо правильно их презентовать и создавать инфраструктуру. Кратно повышать качество сервиса, чтобы ответить запросу даже самого притязательного туриста и полноценно конкурировать с зарубежными курортами, – сказал губернатор.

Победители конкурса:

«Заповедная Камчатка. Земля людей, вулканов и лососей»,

«Земля леопарда» (Амурская область),

«Сердце Башкирии»,

«Лагуна Буссе» (Сахалинская область),

«Тункинская долина» (Республика Бурятия),

«Камское Устье» (Республика Татарстан),

ТРК «Горная Хакасия», «Большая Валдайская тропа» (Новгородская область), «Самарская Лука»,

«Романцевские горы» (Тульская область).

Концепция развития рекреационного комплекса «Романцевские горы» предполагает создание комфортных условий для организации всесезонного отдыха с сохранением рекреационных ресурсов, ландшафтного и природного разнообразия. Запланировано обустройство кемпинга, смотровой площадки, оборудованного пляжа, зон туристической экотропы. Общий бюджет проекта оценивается в порядка 2,2 млрд рублей, из них 1,6 млрд рублей – частные инвестиции.

– Для меня Романцевские горы с их марсианскими пейзажами, которое находится не так далеко от Москвы, стали настоящим открытием. Но сегодня это скорее место для однодневного туризма. Проект, который представила Тульская область, составлен на примере лучших мировых практик, в рамках которого территория Романцевских гор станет центром развития экотуризма, примером бережного отношения к природе и ее сохранения. Стихийный туризм заменится удобным времяпрепровождением на экотропах, кемпинги и т.д. Я уверена, что через несколько лет мы увидим совершенно новое место, в котором многие захотят провести время, – отметила Светлана Чупшева.

Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила высокий туристический потенциал Тульской области в целом.