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Синоптики прогнозируют сильные ливни в Центральной России

Синоптики прогнозируют сильные ливни в Центральной России

За сутки может выпасть более трети октябрьского объема влаги.

Центральную Россию накроет циклон, который принесет сильные ливни. По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», в воскресенье, 18 октября, в эпицентре окажутся Московская, Тульская и соседние области. За сутки местами может выпасть более трети октябрьского объема влаги. В некоторых регионах дожди будут переходить в снег.
 

Погода в Туле на ближайшие три дня.
С началом новой недели в центре России наступит полноценное предзимье: слабые осадки со снегом, и в течение суток не выше +2…+5°.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:30 +2
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