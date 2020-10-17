Синоптики прогнозируют сильные ливни в Центральной России
За сутки может выпасть более трети октябрьского объема влаги.
Центральную Россию накроет циклон, который принесет сильные ливни. По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», в воскресенье, 18 октября, в эпицентре окажутся Московская, Тульская и соседние области. За сутки местами может выпасть более трети октябрьского объема влаги. В некоторых регионах дожди будут переходить в снег.
Погода в Туле на ближайшие три дня.
С началом новой недели в центре России наступит полноценное предзимье: слабые осадки со снегом, и в течение суток не выше +2…+5°.
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