В Ефремове водитель насмерть сбил женщину и скрылся

Фото из группы ВКонтакте "Подслушано Ефремов".

В Ефремове на пересечении улицы Ленина и Короткова водитель насмерть сбил женщину и скрылся. Как сообщают очевидцы в соцсетях, происшествие случилось на пешеходном переходе.

Как стало известно Myslo, сейчас правоохранители разыскивают автомобиль «Лада Гранта», возможно, причастный к данному ДТП.

В региональной Госавтоинспекции подтвердили Myslo факт наезда на пешехода в Ефремове, пояснив, что обстоятельства происшествия в данный момент уточняются.