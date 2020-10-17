Фото из группы ВКонтакте "Подслушано Ефремов".
В Ефремове водитель насмерть сбил женщину и скрылся
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Ефремове на пересечении улицы Ленина и Короткова водитель насмерть сбил женщину и скрылся. Как сообщают очевидцы в соцсетях, происшествие случилось на пешеходном переходе.
Как стало известно Myslo, сейчас правоохранители разыскивают автомобиль «Лада Гранта», возможно, причастный к данному ДТП.
В региональной Госавтоинспекции подтвердили Myslo факт наезда на пешехода в Ефремове, пояснив, что обстоятельства происшествия в данный момент уточняются.
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