новости
новости
Регистрация
Девушек приглашают на кастинг конкурса «Краса России Тула»
Фото из архива Myslo.

Девушек приглашают на кастинг конкурса «Краса России Тула»

Победительница получит эксклюзивную корону и право представлять Тульскую область в Москве.

Модельное агентство Gold Models и национальный конкурс «Краса России» приглашают принять участие в XI областном фестивале красоты и таланта «Краса России Тула – 2020».
 
Приглашаются девушки от 14 до 30 лет, сочетающие в себе красоту, ум и талант. Прошедшие отбор участницы пройдут подготовку к финалу, во время которой их обучат дефиле, сценической пластике, хореографии, также для них организуют профессиональные фотосессии с лучшими фотографами и стилистами города.
 
 
Финальный региональный кастинг состоится 17 октября в 13.00 по адресу: Тула, пр. Ленина, 104, офис 212.
 
Победительница получит эксклюзивную корону и право представлять Тульскую область в Москве в финале национального конкурса «Краса России». Главный приз — путешествие в Париж.
 
Анкету участницы можно заполнить на сайте модельного агентства. Запись на кастинг по телефонам 8 (903) 840-41-33, 38-41-33.
 

Фестиваль «Краса России Тула» ведет отсчет своей истории с 2010 года. За это время он стал одним из самых заметных и значимых событий в индустрии красоты, моды и стиля.

Победительницы и участницы фестиваля достойно представляют нашу область на самых престижных конкурсах и форумах красоты, привозя в копилку города громкие награды и титулы.

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 09:19 −4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Краса России Тулаконкурс красотыкастинг

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский «Арсенал» и «Урал» рассудит Сергей Лапочкин
Тульский «Арсенал» и «Урал» рассудит Сергей Лапочкин
Тульский областной архив прекратил прием посетителей из-за коронавируса
Тульский областной архив прекратил прием посетителей из-за коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.