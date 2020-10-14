Девушек приглашают на кастинг конкурса «Краса России Тула»

Модельное агентство Gold Models и национальный конкурс «Краса России» приглашают принять участие в XI областном фестивале красоты и таланта «Краса России Тула – 2020».

Приглашаются девушки от 14 до 30 лет, сочетающие в себе красоту, ум и талант. Прошедшие отбор участницы пройдут подготовку к финалу, во время которой их обучат дефиле, сценической пластике, хореографии, также для них организуют профессиональные фотосессии с лучшими фотографами и стилистами города.

Финальный региональный кастинг состоится 17 октября в 13.00 по адресу: Тула, пр. Ленина, 104, офис 212.

Победительница получит эксклюзивную корону и право представлять Тульскую область в Москве в финале национального конкурса «Краса России». Главный приз — путешествие в Париж.

Фестиваль «Краса России Тула» ведет отсчет своей истории с 2010 года. За это время он стал одним из самых заметных и значимых событий в индустрии красоты, моды и стиля.

Победительницы и участницы фестиваля достойно представляют нашу область на самых престижных конкурсах и форумах красоты, привозя в копилку города громкие награды и титулы.