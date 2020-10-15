Тульский «Арсенал» и «Урал» рассудит Сергей Лапочкин
Игра состоится в это воскресенье.
18 октября в Туле состоится матч 11-го тура Российской премьер-лиги.
Местный «Арсенал», занимающий 12-е место в турнирной таблице, сыграет против «Урала», расположившегося на 11-й строчке.
Начало игры в 14.00.
Главным арбитром матча назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.
Ему будут ассистировать Игорь Демешко из Химок и Николай Еремин из Москвы.
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