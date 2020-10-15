Тульский «Арсенал» и «Урал» рассудит Сергей Лапочкин

Игра состоится в это воскресенье.

18 октября в Туле состоится матч 11-го тура Российской премьер-лиги.

Местный «Арсенал», занимающий 12-е место в турнирной таблице, сыграет против «Урала», расположившегося на 11-й строчке.

Начало игры в 14.00.

Главным арбитром матча назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

Ему будут ассистировать Игорь Демешко из Химок и Николай Еремин из Москвы.