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Тульский «Арсенал» и «Урал» рассудит Сергей Лапочкин

Тульский «Арсенал» и «Урал» рассудит Сергей Лапочкин

Игра состоится в это воскресенье.

18 октября в Туле состоится матч 11-го тура Российской премьер-лиги.

Местный «Арсенал», занимающий 12-е место в турнирной таблице, сыграет против «Урала», расположившегося на 11-й строчке.

Начало игры в 14.00.

Главным арбитром матча назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

Ему будут ассистировать Игорь Демешко из Химок и Николай Еремин из Москвы.

Сюжет: Арсенал
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