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Тульский областной архив прекратил прием посетителей из-за коронавируса

Тульский областной архив прекратил прием посетителей из-за коронавируса

Такое решение принято в связи с осложнением эпидемиологической обстановки.

В Государственном архиве Тульской области приостановлено посещение читальных залов № 1-3, а также прием запросов посетителей в очной форме. Запросить сведения можно на областном портале госуслуг, а также на сайте учреждения.

Заявки, отправленные по почте, тоже принимаются в рабочем режиме. Адрес госархива: 300041, Тула, пр. Ленина, 44-а. Ответы по ранее принятым запросам будут тоже отправлены по почте.

Телефон для справок 8 (4872) 36-22-10.

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