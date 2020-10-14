Тульский областной архив прекратил прием посетителей из-за коронавируса
Такое решение принято в связи с осложнением эпидемиологической обстановки.
В Государственном архиве Тульской области приостановлено посещение читальных залов № 1-3, а также прием запросов посетителей в очной форме. Запросить сведения можно на областном портале госуслуг, а также на сайте учреждения.
Заявки, отправленные по почте, тоже принимаются в рабочем режиме. Адрес госархива: 300041, Тула, пр. Ленина, 44-а. Ответы по ранее принятым запросам будут тоже отправлены по почте.
Телефон для справок 8 (4872) 36-22-10.
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