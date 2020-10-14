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Банк России выпустил монеты в честь медиков и работников транспортной сферы

Банк России выпустил монеты в честь медиков и работников транспортной сферы

Монеты имеют номинал 25 и 10 рублей.

Банк России выпустил в обращение памятную монету, посвященную «самоотверженному труду медицинских работников». Монета номиналом 25 рублей выпущена тиражом в 5 млн штук.

На монете изображены два медика в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне здания медицинского учреждения и кареты скорой помощи.

Одновременно в обращение выпущена памятная монета номиналом 10 рублей — из серии «Человек труда». На ней изображен работник транспортной сферы на фоне различных видов транспорта, на рукаве его форменной рубашки — эмблема Министерства транспорта. Тираж этой монеты составляет 1 млн экземпляров.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в тульском отделении Банка России.

 

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сегодня, в 16:35 −1
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