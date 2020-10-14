Многодетная тулячка: «У меня списали детское пособие в счет выдуманного долга»

В начале октября многодетная мама Вера Исакова пошла со своим сыном в магазин за школьными учебниками. За покупку она решила расплатиться социальной картой, на которую ей перечисляют детские пособия. После того как платеж не прошел, женщина открыла банковское онлайн-приложение и увидела, что ее карта заблокирована, а почти все деньги с нее — около 10 тысяч рублей – сняты по взысканию.

Скриншот из банковского онлайн-приложения.

Общая сумма непонятного для Веры Исаковой долга — почти 70 тысяч рублей. Взыскателем указано ООО «Содружество плюс» на основании постановления судебного участка № 245 Центрального внутригородского округа г. Краснодара.

Вера Исакова, многодетная мама – Я поехала в банк. Там мне предложили написать заявление, чтобы на основании него разобраться, законно ли списаны деньги. В службе судебных приставов сказали, что долгов у меня нет, в том числе и по Краснодару.

Интересно, что единственное краснодарское ООО «Содружество плюс» — организация, у которой основным видом деятельности указана оптовая торговля зерном, а дополнительных, среди которых предоставление мест для временного проживания, различные строительные работы, торговля, радио и телевещание — всего аж 39 штук. Эта организация не существует с 31 января 2019 года и, следовательно, не могла выступать истцом в суде почти через полтора года после своей ликвидации.

Скриншот части ответа из банка.

В ответе из банка Вере Исаковой написали, что подробную информацию она может узнать в краснодарском судебном участке №245. Также ей рекомендовали обратиться к ООО «Содружество плюс», офис «Деньги сразу» на ул. Кирова в Туле. В последнем женщине сказали обратиться в офис на Максима Горького, а оттуда переадресовали аж в ростовский офис. Единственное, что удалось выяснить на данный момент, — Вере Исаковой вменяют займ от 24 декабря 2014 года.

«За неделю до этой даты я родила ребенка. Мне тогда не до кредитов и не до займов было», — утверждает женщина.

Важный момент — взыскание проведено по судебному решению, номер которого указан в онлайн-приложении банка. Звонок в суд еще больше заверил Веру Исакову и ее правозащитника, что они могли столкнуться с чьими-то мошенническими действиями. В судебном участке №245 Центрального внутригородского округа г. Краснодара им ответили, что судебного решения и судебного приказа с таким номером не существует.

Сергей Богданов, юрист – То есть мы понимаем, что банк снял деньги с расчетного счета заявительницы на основании невынесенного, несуществующего судебного приказа. И это было сделано со счета, предназначенного для получения детского пособия. Это также недопустимо в соответствии с действующим законом об исполнительном производстве. Денежные средства, незаконно удержанные из социальных счетов, должны быть возвращены в полном объеме.

В настоящий момент Вера Исакова и Сергей Богданов направили запрос в судебный участок №245 Центрального внутригородского округа г. Краснодара. Они надеются, что после получения оттуда документов у них получится во всем разобраться и вернуть снятые со счета деньги.