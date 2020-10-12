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В Тульской области число новых случаев COVID-19 за сутки выросло до 57

В Тульской области число новых случаев COVID-19 за сутки выросло до 57

Скончались два человека.

По данным регионального оперативного штаба, за сутки в Тульской области коронавирусом заразились 57 человек, выздоровели 29, скончались двое. 

С 6 по 12 октября в регионе зарегистрировано 355 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 23 районов и городских округов.

Новые случаи не выявлены в Арсеньевском, Белевском и Тепло-Огаревском районах. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 10 702 случая заболевания.

286 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения – 9633 человека.

 

За сутки ситуация по регионам России такова:

Сюжет: Коронавирус
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