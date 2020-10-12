новости
новости
Регистрация
Названы самые редкие имена новорожденных в сентябре

Названы самые редкие имена новорожденных в сентябре

Как туляки называли своих малышей?

В сентябре 2020 года в Тульской области зарегистрировано рождение 476 девочек и 482 мальчика. Об этом Myslo сообщили в региональном комитете по делам ЗАГС.

Популярные имена месяца: Артём, Глеб, Дмитрий, Денис, Иван, Максим, Матвей, Алиса, Анастасия, Варвара, Василиса, Ксения, Милана.

Редкие имена: Артур, Елисей, Самсон, Пелагея, Серафима, Марфа.

Для сравнения: в сентябре 2019 года в регионе родился 941 малыш: 461 девочка и 480 мальчиков.

 

Друзья, а как вы называли своих малышей? Пишите нам в комментариях!

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:26 +6
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ЗАГСпопулярные именаредкие имена

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области число новых случаев COVID-19 за сутки выросло до 57
В Тульской области число новых случаев COVID-19 за сутки выросло до 57
«Ростелеком» и «АльфаСтрахование» запускают онлайн-страховку от несчастного случая с удобной оплатой «по подписке»
«Ростелеком» и «АльфаСтрахование» запускают онлайн-страховку от несчастного случая с удобной оплатой «по подписке»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.