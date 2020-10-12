Названы самые редкие имена новорожденных в сентябре
Как туляки называли своих малышей?
В сентябре 2020 года в Тульской области зарегистрировано рождение 476 девочек и 482 мальчика. Об этом Myslo сообщили в региональном комитете по делам ЗАГС.
Популярные имена месяца: Артём, Глеб, Дмитрий, Денис, Иван, Максим, Матвей, Алиса, Анастасия, Варвара, Василиса, Ксения, Милана.
Редкие имена: Артур, Елисей, Самсон, Пелагея, Серафима, Марфа.
Для сравнения: в сентябре 2019 года в регионе родился 941 малыш: 461 девочка и 480 мальчиков.
Друзья, а как вы называли своих малышей? Пишите нам в комментариях!
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