Названы самые редкие имена новорожденных в сентябре

Как туляки называли своих малышей?

В сентябре 2020 года в Тульской области зарегистрировано рождение 476 девочек и 482 мальчика. Об этом Myslo сообщили в региональном комитете по делам ЗАГС.

Популярные имена месяца: Артём, Глеб, Дмитрий, Денис, Иван, Максим, Матвей, Алиса, Анастасия, Варвара, Василиса, Ксения, Милана.

Редкие имена: Артур, Елисей, Самсон, Пелагея, Серафима, Марфа.

Для сравнения: в сентябре 2019 года в регионе родился 941 малыш: 461 девочка и 480 мальчиков.

Друзья, а как вы называли своих малышей? Пишите нам в комментариях!