Главным судебным приставом Тульской области назначен Эдуард Кононов

Заместитель директора ФССП Денис Фирстов представил врио главного судебного пристава Тульской области Эдуарда Кононова руководству области и коллективу регионального управления.

Кононов — подполковник внутренней службы. В 1995 году окончил Курскую сельскохозяйственную академию по специальности «агрономия», в 2002 году — Орловский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция».

Работает в органах юстиции с 2009 года, ранее замещал должность заместителя руководителя УФССП России по Орловской области, неоднократно награжден ведомственными наградами.