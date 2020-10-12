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Главным судебным приставом Тульской области назначен Эдуард Кононов

Главным судебным приставом Тульской области назначен Эдуард Кононов

Кононов — подполковник внутренней службы.

Заместитель директора ФССП Денис Фирстов представил врио главного судебного пристава Тульской области Эдуарда Кононова руководству области и коллективу регионального управления.
 
Кононов — подполковник внутренней службы. В 1995 году окончил Курскую сельскохозяйственную академию по специальности «агрономия», в 2002 году — Орловский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция».
 
Работает в органах юстиции с 2009 года, ранее замещал должность заместителя руководителя УФССП России по Орловской области, неоднократно награжден ведомственными наградами.
 
Напомним, ранее главным приставом Тульской области был Евгений Киреенков. После его ухода врио назначили Екатерину Неменущую.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:36 0
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