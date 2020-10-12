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В Ясной Поляне посадили яблони

В Ясной Поляне посадили яблони

На территории Старого сада появилось 300 молодых саженцев яблонь девяти сортов.

11 октября 2020 года в музее-усадьбе Л. Н. Толстого состоялась посадка яблоневых деревьев. На территории Старого сада появилось 300 молодых саженцев яблонь девяти сортов.

В посадке приняли участие директор музея-усадьбы Екатерина Толстая, управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко, сотрудники Тульского отделения ПАО «Сбербанк», а также сотрудники музея.

Саженцы яблонь были приобретены на средства сотрудников Тульского отделения ПАО «Сбербанк».

– Сегодня мы продолжаем толстовскую традицию высадки яблоневых деревьев. В Ясной Поляне около 44 гектаров яблоневых садов и сохранились 33 сорта яблонь, которые росли еще при Льве Николаевиче Толстом. Чтобы сохранять эти сорта, мы их черенкуем. Можно сказать, что яблони, которые мы сегодня сажаем, внуки тех яблонь, что росли во времена Толстого, — сказала Екатерина Толстая.

Участники акции посадили яблони сортов «Коробовка», «Антоновка», «Орлинка», «Раннее алое», «Кандиль орловский», «Солнышко», «Орловское полосатое», «Имрус» и «Лигол». В течение трех лет молодые яблони начнут цвести и давать урожай.

– Для нас огромная честь стать частью акции по реставрации и восстановлению яснополянских садов. Мы знаем и любим Ясную Поляну. Спасибо за то, что вы делаете, за сохранение природного и исторического достояния! — сказал Сергей Ющенко.

В следующем году, к 100-летию музея, в Ясной Поляне будет восстановлен еще один сад. Деревья сортов «Антоновка», «Коричное», «Бабушкино», «Штрейфлинг» и других появятся возле Большого пруда в центральной части усадьбы.

Галерея
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В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 35
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В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 37
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 38
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 39
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 40
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 41
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 42
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 43
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 44
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 45
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 46
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 47
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 48
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 49
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 50
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 51
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 52
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 53
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 54
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 55
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 56
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 57
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 58
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 59
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 60
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 61
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 62
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 63
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 64
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 65
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 66
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 67
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 68
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 69
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 70
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 71
В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 72
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В Ясной Поляне посадили яблони, Фото: 74
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