В Тульской области начался отопительный сезон

Отопительный сезон в Тульской области стартовал 7 октября. На наладку систем с этой даты отведено семь дней. То есть 14 октября система отопления должна работать без сбоев.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков рассказал, что по состоянию на сегодняшний день работают все 629 котельных в регионе. Тепло поступило во все детские сады, школы и медицинские учреждения, а также в 10 240 из 10 343 многоквартирных домов. на остальных МКД продолжается регулировка и настройка системы теплоснабжения.

Для удобства информирования жителей во всех районах организована работа горячих линий. Информация о телефонах размещена на главных страницах сайтов администраций и на сайте министерства ЖКХ. Продолжает работать сервис на портале «Открытый регион», на котором можно посмотреть график пуска тепла в каждый дом.

Олег Дючков отметил, что в случае возникновения вопросов о ходе начала и прохождения отопительного сезона жители могут обратиться:

в управляющую организацию (к председателю ТСЖ, круглосуточно),

если проблема не решена, на горячую линию по прохождению отопительного сезона на базе ЕДДС (круглосуточно),

в отдел ЖКХ администрации муниципалитета (в дневное время).

Наиболее масштабная работа по подготовке к отопительному сезону проводилась в Туле. По словам главы администрации города Дмитрия Миляева, произведена замена 40 км ветхих тепловых сетей, в полном объеме проведены гидравлические испытания, заблаговременно проведена ревизия оборудования всех 177 котельных города. Это позволило обеспечить плавное вхождение в очередной отопительный сезон. Уже с 9 октября отопление появилось во всех социальных учреждениях и учреждениях здравоохранения. К настоящему времени тепло подается во все МКД города. Основная задача теплоснабжающей организации – обеспечить в каждой квартире МКД санитарный температурный режим (+18 градусов в квартире, +20 градусов – в угловой комнате).

Как в Туле, так и в регионе в этом году отмечается существенное снижение числа обращений со стороны жителей. В целом по области жалоб поступило в 10 раз меньше, а в Туле – в 8 раз меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Отмечается, что некоторые жалобы связаны, наоборот, с горячими батареями при достаточно теплой еще погоде.