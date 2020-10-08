За сутки в Тульской области вновь выросло количество заболевших коронавирусом
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки 49 новых случаев коронавируса, 45 человек выздоровели, один скончался. Отметим, что с 3 октября в регионе количество заболевших постепенно растет.
За весь период в Тульской области COVID-19 заразились 10 489 жителей, 9 475 выздоровели, 385 умерли.
В целом ситуация по российским регионам за сутки такова:
вчера, в 10:48, 44 3516 -2
6 октября, в 16:08, 61 4359 -9
6 октября, в 15:20, 18 4345 1
6 октября, в 15:12, 12 1108 -2
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