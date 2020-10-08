новости
новости
Регистрация
За сутки в Тульской области вновь выросло количество заболевших коронавирусом

За сутки в Тульской области вновь выросло количество заболевших коронавирусом

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки 49 новых случаев коронавируса, 45 человек выздоровели, один скончался. Отметим, что с 3 октября в регионе количество заболевших постепенно растет.

За весь период в Тульской области COVID-19 заразились 10 489 жителей, 9 475 выздоровели, 385 умерли.

В целом ситуация по российским регионам за сутки такова:

Сюжет: Коронавирус
В Тульской области за сутки 47 случаев коронавируса и три смерти
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за сутки 47 случаев коронавируса и три смерти
вчера, в 10:48, 44 3516 -2
В Тульской области создан виртуальный госпиталь для больных коронавирусом
Жизнь Тулы и области
В Тульской области создан виртуальный госпиталь для больных коронавирусом
6 октября, в 16:08, 61 4359 -9
В Тульской области на дистанционное обучение из-за коронавируса перевели 89 классов
Жизнь Тулы и области
В Тульской области на дистанционное обучение из-за коронавируса перевели 89 классов
6 октября, в 15:20, 18 4345 1
270 тысяч жителей Тульской области обследованы на COVID-19
Жизнь Тулы и области
270 тысяч жителей Тульской области обследованы на COVID-19
6 октября, в 15:12, 12 1108 -2
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:44 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

МегаФон назвал новые места притяжения россиян
МегаФон назвал новые места притяжения россиян
Накажи автохама: в Алексине во время обгона по встречке едва не сбили пешехода
Накажи автохама: в Алексине во время обгона по встречке едва не сбили пешехода
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.