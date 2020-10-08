За сутки в Тульской области вновь выросло количество заболевших коронавирусом

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки 49 новых случаев коронавируса, 45 человек выздоровели, один скончался. Отметим, что с 3 октября в регионе количество заболевших постепенно растет.

За весь период в Тульской области COVID-19 заразились 10 489 жителей, 9 475 выздоровели, 385 умерли.

В целом ситуация по российским регионам за сутки такова: