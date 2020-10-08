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Накажи автохама: в Алексине во время обгона по встречке едва не сбили пешехода
Стоп-кадр из видео.

Накажи автохама: в Алексине во время обгона по встречке едва не сбили пешехода

Очевидец прислал в редакцию видео с моментом нарушения ПДД.

Предлагаем вашему вниманию еще одно видео, присланное нашим читателем Святославом в рубрику «Накажи автохама». Кадры были сняты в Алексине Тульской области 28 сентября этого года, в 7.30, на повороте с моста в сторону микрорайона Горушки.
 
Во время обгона водитель отечественной легковушки выехал на полосу встречного движения и едва не сбил на переходе мужчину
 
«Просим наказать данного водителя, по всей строгости. г. Алексин, Тульская область, номер р070ее 71», – написал автор видео.
 

 

 
Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов много, и мы обязательно их все опубликуем!
 
Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения.
 
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
 
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7-962-272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.
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Автор: Сергей Стариков
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