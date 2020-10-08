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В 2021 году в Туле начнется реконструкция велотрека

В 2021 году в Туле начнется реконструкция велотрека

Кроме этого, в городе построят Центр единоборств и крытый футбольный манеж.

Сегодня, 8 октября, губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел рабочую встречу с министром спорта региона Андреем Журавлевым. 
 
Алексей Дюмин напомнил, что на недавнем заседании Совета по развитию физической культуры и спорта президент России Владимир Путин поставил задачу добиваться улучшения здоровья, качества и продолжительности жизни людей. Эти принципы заложены в Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года. 
 
Исходя из этого, глава региона обозначил основные задачи: мотивировать людей к занятиям физкультурой и спортом, обеспечивать спортивные организации квалифицированными тренерами, создавать крупные объекты для спорта высших достижений, развивать ФОКи. 
 
По словам Алексея Дюмина, при этом не менее важно расширять сеть площадок и залов именно шаговой доступности, чтобы жителям было удобно пользоваться спортивной инфраструктурой. Решение этих и других важных задач будет способствовать реализации проекта «Спорт – норма жизни» в рамках нацпроекта «Демография». 
 
Андрей Журавлев доложил губернатору о развитии спорта в регионе. Он отметил, что по нацпроекту доля жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в 2020 году должна достигнуть 48,1% или превысить 655 тыс. человек. 
 
Ожидается, что по итогам этого года уровень обеспеченности спортивными сооружениями составит 62,5%. Так, в этом году в рамках проекта «Спорт – норма жизни» закуплено новое оборудование для создания малых спортивных площадок и центров тестирования ГТО в Туле, Ясногорском, Дубенском и Кимовском районах. 
 
По программе «Газпром – детям» завершено строительство Ледового дворца в Туле. Сейчас в нем занимаются уже 250 детей. За счет внебюджетных источников введен в эксплуатацию ФОК в Кимовске. В рамках создания центра «Самбо-70» в Туле завершается капитальный ремонт спортивной школы «Металлург». Открыт центр уличного баскетбола в Туле. Аналогичный центр в этом году появится и в Новомосковске. На футбольном поле в Узловой будут оборудованы искусственное покрытие и беговые дорожки, установлены футбольные ворота. 
 
В 2021 году будут завершены работы по строительству Центра единоборств «Тула Арена», крытого футбольного манежа в п. Косая Гора. По программе «Газпром - детям» в следующем году будет обустроено 25 многофункциональных площадок, а также начнется строительство ФОКа с легкоатлетическим манежем на 2500 мест. 
 
Кроме того, планируется строительство ФОКа в Ясногорске и реконструкция старейшего в нашей стране велотрека на Центральном стадионе Тулы. 
 
Заместитель губернатора Сергей Егоров добавил, что финансирование ремонта велотрека может начаться уже в этом году. Соответствующая заявка направлена в федеральный минспорт. Алексей Дюмин поручил Сергею Егорову и региональному минспорту продолжить решение этого вопроса с федеральными ведомствами. 
 
Андрей Журавлев также сообщил, что для обеспечения учреждений и спортивных объектов квалифицированными тренерами разработан комплекс мер по повышению профессиональных компетенций специалистов физической культуры и спорта, тренерских кадров на 2020-2022 годы. В этом году профессиональную переподготовку прошли 56 человек. 
 
«Необходимо продолжать обновлять спортивную инфраструктуру, создавать условия для того, чтобы как можно больше людей приобщались к систематическим занятиям физкультурой и спортом. У нас спортивный регион. У его жителей и гостей должна быть четкая ассоциация: Тула – это всегда высокое качество и безопасность спортивных мероприятий», - отметил Алексей Дюмин. 
 
Губернатор поручил министру спорта Тульской области оценить состояние физкультурно-спортивных комплексов, бассейнов, ледовых арен, а также проанализировать их востребованность среди жителей и доступность. Также глава региона поручил минспорту совместно с муниципалитетами проанализировать состояние спортивной инфраструктуры в городах и районах Тульской области на предмет их аварийности и травмоопасности.
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 20:04 −3
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