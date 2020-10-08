Туляков, заболевших коронавирусом, лечат в четырех госпиталях

фото: пресс-служба регионального правительства

Сегодня, 8 октября, губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел заседание регионального штаба по коронавирусу, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Он отметил, что в связи с наступлением осенне-зимнего периода необходимо сейчас работать на упреждение и минимизировать риски заболеваемости, согласно плану, разработанному в регионе.

По словам заместителя председателя правительства Тульской области Дмитрия Маркова, сегодня помощь больным с коронавирусом оказывают госпитали, созданные на базе четырех учреждений здравоохранения. Всего развернуто 918 коек. Их количество возможно увеличивать в зависимости от ситуации. Все ресурсы для этого есть. Для работы в инфекционных госпиталях сформирован состав врачей и медицинских работников.

Дмитрий Марков доложил, что в резерве есть достаточное количество тест-систем для выявления коронавирусной инфекции. Также в регионе сформирован запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов как для лечения больных в условиях стационара, так и для амбулаторного лечения.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев сообщил, что ситуация с распространением респираторных заболеваний находится на контроле и не превышает сезонные показатели.

Алексей Дюмин поручил правительству в зависимости от эпидобстановки проработать вопрос введения в непрофильных учреждениях дополнительных мощностей для лечения больных коронавирусом, что позволит сохранить оказание плановой помощи жителям в полном объеме.

Главный врач Тульской областной клинической больницы Анна Савищева рассказала об опыте работы виртуального госпиталя. Он помогает медикам из действующих инфекционных госпиталей определять и корректировать методику лечения тяжелых больных. В состав виртуального госпиталя входят инфекционист, терапевт, пульмонолог, анестезиолог-реаниматолог и эпидемиолог.

В зоне особого внимания по-прежнему остаются жители старше 65 лет. Губернатор обратил внимание на необходимость продолжения работы по их социальному и медицинскому обслуживанию, в том числе их консультирование. Алексей Дюмин подчеркнул, что эту работу нужно усилить и поручил проработать вопросы привлечения дополнительных кадров, в частности, тульских студентов-медиков.

«Самое главное – сохранение жизни и здоровья людей. Мы должны сделать все, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции и быть готовыми к любому развитию ситуации. Также важно не останавливать экономическую активность в регионе и использовать накопленный опыт работы», - подытожил Алексей Дюмин.