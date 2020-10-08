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Свежая подборка автохамов от читателей Myslo: встречка, встречка и еще раз встречка!

Свежая подборка автохамов от читателей Myslo: встречка, встречка и еще раз встречка!

Читатели присылают в редакцию видео нарушений. Публикуем подборку.

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По словам заявителя, нарушение было зафиксировано 4 октября 2020 года у подъезда к мосту через р. Воронку в сторону Тулы.

На видео можно увидеть, как ВАЗ 2108 (г/н х144ам71) пересекает сплошную линию разметки и едва не попадает в лобовое столкновение.
 

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А вот и еще одно нарушение, снятое вечером 6 октября агентом рубрики «Накажи автохама»:

– Ул. Фридриха Энгельса от Советской вверх. «Рено Дастер», г. н. Р362МУ 71. Нарушил пункт 9.6 ПДД РФ, ответственность по КоАП РФ согласно статье 12.15 п. 4 — штраф 5000 р. Полет валькирий с вас!

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«Здравствуйте. Сегодня утром [7 октября 2020 г.] заснял мой регистратор этого ***. Больше всего возмутило, что он мало того, что делает обгон по встречке, так еще и на пешеходном переходе и перекрестке. Это реально предел», — пишет туляк Юрий С.

Видео с улицы Скуратовской прилагается:

 

 
Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов много, и мы обязательно их все опубликуем!
 
Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
 
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
 
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7-962-272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

 

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