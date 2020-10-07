В Ваныкинской больнице к концу года установят ангиограф

Фото минздрава Тульской области.

В одном из корпусов Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина делают ремонт для установки ангиографического оборудования.



Сейчас в кардиологическом отделении прокладывают проводку и готовят отдельные помещения под установку специализированного оборудования. Кардиоотделение будет занимать два этажа и рассчитано на 60 коек, в том числе 12 коек блока интенсивной терапии. Завершить ремонтные работы и ввести ангиографическое оборудование в эксплуатацию планируется до конца года.

– Благодаря новому оборудованию специалисты Ваныкинской больницы смогут при выявлении острого коронарного синдрома и инфаркта миокарда проводить коронарографию с последующей установкой стента в сосуды для восстановления кровоснабжения сердечной мышцы, – сообщила главный врач учреждения Ирина Рублевская.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одна из ключевых задач регионального здравоохранения, так как в 45,2% случаях причиной смерти жителей области становятся болезни системы кровообращения.

В Туле и Новомосковске работают сосудистые центры – специализированные подразделения для оказания помощи при остром коронарном синдроме и острых нарушениях мозгового кровообращения. Еще в пяти районах области открыты первичные сосудистые отделения. В этом году продолжается дооснащение сосудистых центров диагностическим, нейроэндоскопическим и кардиологическим рентген-оборудованием. В рамках региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» закуплено 26 единиц оборудования на сумму около 140 млн рублей.



Дооснащение регионального сосудистого центра на базе Ваныкинской больницы в областном центре позволит реализовать принцип «свободного окна» при маршрутизации пациентов, увеличить количество стентирований и спасти больше людей.