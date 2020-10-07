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В тульской колонии поймали вербовщика ИГИЛ

В тульской колонии поймали вербовщика ИГИЛ

Мужчина заставлял осужденных перечислять деньги в запрещенную организацию.

В Тульской области в исправительной колонии поймали вербовщика ИГИЛ (запрещенной в РФ организации). Им оказался осужденный, который ранее получил срок за призывы к экстремизму.

– В ходе проведения совместных оперативных мероприятий УФСИН России по Тульской области во взаимодействии с региональным УФСБ зафиксированы действия данного осужденного по склонению, вербовке и вовлечению других осужденных к участию в террористической деятельности путем перечисления денежных средств сторонникам ИГИЛ, — сообщили Myslo в пресс-службе УФСИН.

Следственный отдел УФСБ России по Тульской области возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

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