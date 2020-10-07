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В Тульской области пропала школьница: появилось видео предполагаемого преступника
Видео пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Тульской области пропала школьница: появилось видео предполагаемого преступника

Внимательно посмотрите на эти кадры. Возможно, вы видели этого мужчину.

В Богородицке продолжаются поиски 15-летней Марии Дементьевой, которая пропала 5 октября. Напомним, по факту безвестного исчезновения школьницы следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

УМВД России по Тульской области опубликовало ориентировку на мужчину, который, возможно, причастен к пропаже девочки.

Отметим, что этот же мужчина попал в объективы камер в другом месте — на детской площадке, расположенной недалеко от моста.

Полицейские просят граждан, которым может быть знаком мужчина с видео, сообщить в полицию по следующим номерам: 32-22-49 (Тула), 8 (48761) 2-36-90 (Богородицк), а также по телефонам 02 или 112.

Любая информация может содействовать в розыске Марии Дементьевой.

 

Приметы пропавшей девочки: рост 158 см, голубые глаза, волосы светлые до плеч, нормального телосложения.

Одежда: черная кофта с рукавами в полоску, черная куртка (рукав ¾), черные брюки-бананы с резинкой внизу, двусторонняя панама (черная с фиолетовым), черные кроссовки на высокой подошве.
 
С собой: черный рюкзак.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:07 +2
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