В Тульской области пропала школьница: появилось видео предполагаемого преступника
Внимательно посмотрите на эти кадры. Возможно, вы видели этого мужчину.
В Богородицке продолжаются поиски 15-летней Марии Дементьевой, которая пропала 5 октября. Напомним, по факту безвестного исчезновения школьницы следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
УМВД России по Тульской области опубликовало ориентировку на мужчину, который, возможно, причастен к пропаже девочки.
Отметим, что этот же мужчина попал в объективы камер в другом месте — на детской площадке, расположенной недалеко от моста.
Полицейские просят граждан, которым может быть знаком мужчина с видео, сообщить в полицию по следующим номерам: 32-22-49 (Тула), 8 (48761) 2-36-90 (Богородицк), а также по телефонам 02 или 112.
Любая информация может содействовать в розыске Марии Дементьевой.
Приметы пропавшей девочки: рост 158 см, голубые глаза, волосы светлые до плеч, нормального телосложения.