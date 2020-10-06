новости
новости
Регистрация
Коронавирус: в Тульской области растет число «бессимптомников»

Коронавирус: в Тульской области растет число «бессимптомников»

За неделю число заболеваний коронавирусом в Тульской области выросло на 10%.

Об эпидобстановке в регионе на заседании оперштаба рассказал глава тульского Управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев.

– Мы регистрируем в области традиционный рост заболеваемости ОРВИ. В последнюю неделю в регионе выявлено 6772 случая, что выше уровня предыдущей недели на 8,5%, но по-прежнему на 24% ниже порогов, рассчитанных для региона на этот период года.

Зарегистрирован 271 случай внебольничных пневмоний, это на 12,5% выше, чем на предыдущей неделе.

Отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, ее уровень за неделю поднялся на 10%. Среднесуточный прирост заболеваемости COVID-19 составляет 0,33%, что также выше уровня предыдущей недели.

По словам Ломовцева, по сравнению с маем и июнем 2020 года на 10% больше регистрируется бессимптомных и легких форм заболевания, доля которых на прошедшей неделе среди всех выявленных заболеваний составила 75%. Это выше, чем весной.

На прошедшей неделе в регионе сохранялись два района, в которых более трех недель не регистрировался COVID-19, в одном муниципальном образовании коронавируса не было более двух недель и в одном из районов — более одной недели. То есть на сегодняшний день не вся территория области охвачена ростом заболеваемости коронавирусом.

Рост выражен в наиболее крупных муниципальных образованиях: Тула, Новомосковск, Ефремов.

Роспотребнадзор осуществляет мониторинг за регистрацией завозных случаев. На прошедшей неделе из числа тех, кто вернулся из отпусков с курортов РФ, зарегистрировано три заболевших (всего их на сегодняшний день 19).

– Организован контроль за теми, кто возвращается из-за границы, — говорит Ломовцев. — С 1 августа в Тульскую область вернулись 7 295 человек. 5 500 из них были обследованы и предъявили свои результаты так, как это положено по закону. В отношении тех, кто не прошел диагностику здесь или не предъявил своих результатов, возбуждаются дела об административных правонарушениях. Суды уже приступили к рассмотрению этих дел.

Сюжет: Коронавирус
В Тульской области создан виртуальный госпиталь для больных коронавирусом
Жизнь Тулы и области
В Тульской области создан виртуальный госпиталь для больных коронавирусом
сегодня, в 16:08, 19 851 -2
В Тульской области на дистанционное обучение из-за коронавируса перевели 89 классов
Жизнь Тулы и области
В Тульской области на дистанционное обучение из-за коронавируса перевели 89 классов
сегодня, в 15:20, 12 1474 0
270 тысяч жителей Тульской области обследованы на COVID-19
Жизнь Тулы и области
270 тысяч жителей Тульской области обследованы на COVID-19
сегодня, в 15:12, 11 418 -1
Алексей Дюмин о ситуации с коронавирусом в регионе: «Мы должны ужесточать контроль, поднимать градус напряжения»
Жизнь Тулы и области
Алексей Дюмин о ситуации с коронавирусом в регионе: «Мы должны ужесточать контроль, поднимать градус напряжения»
сегодня, в 14:54, 48 2347 -11
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:02 −6
Другие статьи по темам
Событие
коронавирусоперштаб6 октября
Люди
Александр Ломовцев
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

270 тысяч жителей Тульской области обследованы на COVID-19
270 тысяч жителей Тульской области обследованы на COVID-19
Алексей Дюмин о ситуации с коронавирусом в регионе: «Мы должны ужесточать контроль, поднимать градус напряжения»
Алексей Дюмин о ситуации с коронавирусом в регионе: «Мы должны ужесточать контроль, поднимать градус напряжения»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.