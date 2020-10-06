Коронавирус: в Тульской области растет число «бессимптомников»

Об эпидобстановке в регионе на заседании оперштаба рассказал глава тульского Управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев.

– Мы регистрируем в области традиционный рост заболеваемости ОРВИ. В последнюю неделю в регионе выявлено 6772 случая, что выше уровня предыдущей недели на 8,5%, но по-прежнему на 24% ниже порогов, рассчитанных для региона на этот период года.

Зарегистрирован 271 случай внебольничных пневмоний, это на 12,5% выше, чем на предыдущей неделе.

Отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, ее уровень за неделю поднялся на 10%. Среднесуточный прирост заболеваемости COVID-19 составляет 0,33%, что также выше уровня предыдущей недели.

По словам Ломовцева, по сравнению с маем и июнем 2020 года на 10% больше регистрируется бессимптомных и легких форм заболевания, доля которых на прошедшей неделе среди всех выявленных заболеваний составила 75%. Это выше, чем весной.

На прошедшей неделе в регионе сохранялись два района, в которых более трех недель не регистрировался COVID-19, в одном муниципальном образовании коронавируса не было более двух недель и в одном из районов — более одной недели. То есть на сегодняшний день не вся территория области охвачена ростом заболеваемости коронавирусом.

Рост выражен в наиболее крупных муниципальных образованиях: Тула, Новомосковск, Ефремов.

Роспотребнадзор осуществляет мониторинг за регистрацией завозных случаев. На прошедшей неделе из числа тех, кто вернулся из отпусков с курортов РФ, зарегистрировано три заболевших (всего их на сегодняшний день 19).

– Организован контроль за теми, кто возвращается из-за границы, — говорит Ломовцев. — С 1 августа в Тульскую область вернулись 7 295 человек. 5 500 из них были обследованы и предъявили свои результаты так, как это положено по закону. В отношении тех, кто не прошел диагностику здесь или не предъявил своих результатов, возбуждаются дела об административных правонарушениях. Суды уже приступили к рассмотрению этих дел.