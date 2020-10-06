Алексей Дюмин о ситуации с коронавирусом в регионе: «Мы должны ужесточать контроль, поднимать градус напряжения»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На оперативном совещании в здании правительства обсудили ситуацию с коронавирусом в Тульской области. Губернатор Алексей Дюмин обратил внимание, что в некоторых регионах ухудшается обстановка по росту числа заболевших COVID-19:

- Несмотря на это, обстановка в нашем регионе остается тревожно стабильной, находится на контроле. Мы понимаем, что на развитие этой ситуации повлияли, в первую очередь, виды ограничений, которые до сих пор работают на территории нашей области.

Глава региона отметил, что жители стали игнорировать ношение масок.

- В большей степени, ограничения начали игнорироваться крупными торговыми центрами, общественным транспортом, где обязательно должно быть ношение средств индивидуальной защиты. Люди подрасслабились во время отпусков.

Алексей Дюмин еще раз напомнил, что рестораны, кафе, кинотеатры, театры и другие субъекты предпринимательства должны исполнять требования Роспотребнадзора.

- Мы должны начать ужесточать контроль, поднимать градус напряжения. Нам эту ситуацию не победить, если не будет включенности каждого нашего гражданина, жителя Тульской области как дома, как на работе, так и в общественных местах. Еще раз повторяю и прошу соблюдать все необходимые требования. От этого зависят наши жизни и наше здоровье.

Губернатор добавил, что из-за ситуации с коронавирусом в регионе минздрав вынуждено приостанавливал диспансеризацию, профилактические меры.

- Первичное звено было переориентировано на борьбу с пандемией. Сейчас мы видим определенные последствия по смертности, по всплеску и выявлению тех заболеваний, которые у нас есть с учетом нашего возрастного региона, экологической составляющей, доставшейся нам по наследству от Советского Союза.

Алексей Дюмин отметил:

- Мы гоняемся не за штрафными санкциями, это вынужденная мера. Никто никого не хочет штрафовать, но мы понимаем, что разорвать цепочку распространения вируса возможно только соблюдая элементарные требования. Они ничтожны по сравнению с теми последствиями, которые могут коснуться каждого жителя нашей с вами любимой области. Должна проводиться комплексная работа по всем направлениям, в том числе вакцинация. Жители на более поздней стадии начинают обращаться к врачам, занимаются самолечением, из-за этого происходят осложнения. Также важно медикам более внимательно относиться и понимать, где ОРВИ, где грипп, где признаки ковида. Это их задача. Бывают такие случаи по установке ошибочного диагноза. Необходимо это минимизировать и вообще избежать такого.

Как только появился первый признак ОРВИ надо обезопасить себя, своих близких, прервать все контакты. Своевременное обращение к врачам способствует тому, чтобы болезнь протекала в легкой форме, а лечение проходило более эффективно.