270 тысяч жителей Тульской области обследованы на COVID-19

Фото из архива Myslo.

Об этом рассказали на заседании регионального оперштаба.

По словам руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Александра Ломовцева, в регионе увеличился охват населения тестированием методом ПЦР.

– Уровень лабораторных исследований, проведенных в государственных учреждениях здравоохранения, составляет 127 тестов на 100 тысяч населения в день. Вместе с исследованиями, проведенными в частных лабораториях, уровень составляет 147 на 100 тысяч населения. Этот показатель близок к нормативному, определенному федеральному оперативным штабом.

В лабораториях госучреждений обследовано уже 270 тысяч жителей Тульской области: из этого числа ведется учет выявленных заболеваний.