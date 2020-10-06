Фото из архива Myslo.
270 тысяч жителей Тульской области обследованы на COVID-19
Об этом рассказали на заседании регионального оперштаба.
По словам руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Александра Ломовцева, в регионе увеличился охват населения тестированием методом ПЦР.
– Уровень лабораторных исследований, проведенных в государственных учреждениях здравоохранения, составляет 127 тестов на 100 тысяч населения в день. Вместе с исследованиями, проведенными в частных лабораториях, уровень составляет 147 на 100 тысяч населения. Этот показатель близок к нормативному, определенному федеральному оперативным штабом.
В лабораториях госучреждений обследовано уже 270 тысяч жителей Тульской области: из этого числа ведется учет выявленных заболеваний.
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