новости
новости
Регистрация
Очевидец: «В Туле произошла массовая драка с участием иностранцев»
Фото: соцсети.

Очевидец: «В Туле произошла массовая драка с участием иностранцев»

Потасовка началась с конфликта на дороге.

В сети появилась информация о массовой драке на ул. Рязанской в Туле. По словам участников, всё началось с того, что легковой автомобиль с двумя иностранными гражданами подрезал микроавтобус, который вез сотрудников с работы. Конфликт водителей перерос в потасовку, в которую включились несколько пассажиров микроавтобуса.
 
Очевидец утверждает, что к иностранцам тем временем присоединились еще чуть менее десятка человек.
При этом, по словам очевидца, один из них был вооружен камнем и палкой.
Драка прекратилась после того, как рядом остановился еще один автобус с сотрудниками того же предприятия. Водитель и пассажир легковушки запрыгнули в салон и уехали в неизвестном направлении, а их соратники, предположительно, просто разбежались.
 

По информации Myslo, в настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия и устанавливает местонахождение легкового автомобиля, а также его водителя и пассажира.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:54 +4
Другие статьи по темам
Событие
драка уличная дракаконфликт на дороге
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Болеть нельзя работать: как карьере туляков может мешать щитовидка
Болеть нельзя работать: как карьере туляков может мешать щитовидка
Возобновление гастролей в Тульском цирке задерживает частный прокатчик
Возобновление гастролей в Тульском цирке задерживает частный прокатчик
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.