Очевидец: «В Туле произошла массовая драка с участием иностранцев»

Фото: соцсети.

В сети появилась информация о массовой драке на ул. Рязанской в Туле. По словам участников, всё началось с того, что легковой автомобиль с двумя иностранными гражданами подрезал микроавтобус, который вез сотрудников с работы. Конфликт водителей перерос в потасовку, в которую включились несколько пассажиров микроавтобуса.

Очевидец утверждает, что к иностранцам тем временем присоединились еще чуть менее десятка человек.

При этом, по словам очевидца, один из них был вооружен камнем и палкой.

Драка прекратилась после того, как рядом остановился еще один автобус с сотрудниками того же предприятия. Водитель и пассажир легковушки запрыгнули в салон и уехали в неизвестном направлении, а их соратники, предположительно, просто разбежались.

По информации Myslo, в настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия и устанавливает местонахождение легкового автомобиля, а также его водителя и пассажира.