Фото: соцсети.
Очевидец: «В Туле произошла массовая драка с участием иностранцев»
Потасовка началась с конфликта на дороге.
В сети появилась информация о массовой драке на ул. Рязанской в Туле. По словам участников, всё началось с того, что легковой автомобиль с двумя иностранными гражданами подрезал микроавтобус, который вез сотрудников с работы. Конфликт водителей перерос в потасовку, в которую включились несколько пассажиров микроавтобуса.
Очевидец утверждает, что к иностранцам тем временем присоединились еще чуть менее десятка человек.
При этом, по словам очевидца, один из них был вооружен камнем и палкой.
Драка прекратилась после того, как рядом остановился еще один автобус с сотрудниками того же предприятия. Водитель и пассажир легковушки запрыгнули в салон и уехали в неизвестном направлении, а их соратники, предположительно, просто разбежались.
По информации Myslo, в настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия и устанавливает местонахождение легкового автомобиля, а также его водителя и пассажира.
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