В Тульской области на дистанционное обучение из-за коронавируса перевели 89 классов

Фото из архива Myslo.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева на оперативном совещании у губернатора доложила о заболеваемости COVID-19 в образовательных учреждениях региона.

– Мы продолжаем проведение утренних фильтров только на основании алгоритма, разработанного Министерством здравоохранения. Термометрия проводится в школах и детских садах два раза в день. Только по результатам предыдущего учебного дня мы отстранили 37 несовершеннолетних, из них 24 — школьники. А всего накопительным итогом за время работы образовательных учреждений отстранено от образовательного процесса около 2000 несовершеннолетних и 37 педагогов.

Информация по отстраненным школьникам передается родителям через электронные дневники.

На основании предписаний Роспотребнадзора мы принимаем решение о приостановке деятельности в отдельных образовательных учреждениях или классах и группах. По состоянию на 6 октября полностью остановлена деятельность двух детских садов: детский сад в городах Кимовск и Щекино — 237 воспитанников. И еще в двух детских садах в двух группах — 39 воспитанников.

Очная форма обучения заменена на дистанционную в 89 классах в 11 школах Тульской области. Это 1,1% от общего количества классов в нашем регионе.

Таким образом на сегодняшний день 2102 школьника находятся на дистанционном обучении. Общий прирос по закрытым классам, по переведенным классам на дистанционное обучение по сравнению с прошлой неделей составляет 0,3%.

Совместно с министерством здравоохранения мы продолжаем плановую вакцинацию. По состоянию на конец прошлой недели 95% сотрудников образовательных учреждений прошли вакцинацию. Все образовательные учреждения в данный момент обеспечены средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, термометрами для проведения термометрии. Поставлено 8424 облучателя рециркулятора воздуха.

До конца недели дополнительно поставляем еще 2256 облучателей и 1500 бесконтактных термометров, в ноябре — еще 2700 облучателей и 925 термометров.