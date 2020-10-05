Полицейский спецсигнал на «подземной тусовке»: туляк просит наказать водителя

По словам пользователя Myslo, машина принадлежит полицейскому из Иншинки. Под лобовым стеклом у него похожий на пропуск листок.

Один из читателей Myslo прислал в редакцию кадры, снятые на подземной стоянке гипермаркета на ул. Шухова. На них запечатлен автомобиль, под лобовым стеклом которого находится похожий на спецпропуск листок, а на крыше — синий проблесковый маячок.

«Прошу привлечь данного водителя к ответственности за незаконное использование спецсигнала. Данный водитель является сотрудником полиции отдела «Иншинский», сержант полиции М.», — написал автор сообщения.

Стоит отметить, что автотоянка, на которой снято видео, — излюбленное место автотусовок. Так, вечером 24 февраля въезд и выезд с этой подземной парковки перекрыли полицейские автомобили . Внутри заблокировали около десятка машин с водителями и многочисленными пассажирами. Стражей порядка вызвали сотрудники магазина, которые не смогли утихомирить около трех десятков молодых людей, устроивших на паркинге вечеринку с громкой музыкой и различными напитками.

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Давайте вместе бороться с хамством на тульских дорогах!