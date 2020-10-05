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Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия»

Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия»

В понедельник, 5 октября, педагоги принимали поздравления по случаю профессионального праздника.

Сегодня на территории Большой Тулы в 81 центре образования трудятся более 3700 учителей, и от каждого из них зависит будущее не только города, но и страны в целом.

Торжественное собрание состоялось в Доме дворянского собрания. С Днем учителя педагогов города поздравили глава Тулы Ольга Слюсарева и руководитель администрации Дмитрий Миляев.

– Педагог, учитель – это не просто профессия, не просто призвание, это почетная и благородная миссия, большая ответственность, – сказала мэр. – Каждый из нас на протяжении всей жизни с теплотой и благодарностью вспоминает свою первую учительницу, любимых преподавателей, школьные годы. И сегодняшний праздник – это прекрасная возможность еще раз сказать спасибо и низко поклониться нашим учителям. Спасибо вам за то, что дети вас любят и доверяют вам, – порой вы становитесь авторитетнее, чем родители. Спасибо, что на каждом уроке дарите частичку своей души детям. Примите искренние слова благодарности за вашу чуткость, сердечность, мудрость и талант. Мы всегда готовы вам помогать и быть рядом. 

Мэр пожелала учителям крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья, успехов и вручила почетные грамоты и благодарности.

К поздравлениям присоединился и Дмитрий Миляев:

Дмитрий Миляев

– Вы не только даете знания, вы воспитываете детей. Ваш труд сочетает в себе строгость и доброту, терпение и требовательность, объективность, принципиальность и творческий подход. Но самое важное в вашей профессии – умение найти подход к каждому ученику. Благодаря вам подрастает новое поколение активных, творческих, любящих свой край ребят. Их успехи – ваша заслуга и ваш вклад в будущее города-героя Тулы.

 

Глава администрации Дмитрий Миляев наградил педагогов медалью «За вклад в развитие образования», почетными грамотами и вручил победителям всероссийских конкурсов дипломы. Затем состоялся небольшой концерт.

В числе награжденных был и учитель физической культуры школы №59 (Центр образования №7) Руслан Курбанов:

Руслан Курбанов

– В сфере образовании я работаю с 2013 года, преподаю физическую культуру и ОБЖ в среднем звене. Мне хочется провести наших детей мимо тех неудач, с которые мы сами когда-то сталкивались. Поэтому стараюсь по мере возможности вкладывать все свои силы и умения в них. Например, в Туле появилось сейчас много спортивных площадок, и я стараюсь пропагандировать среди детей популярный вид спорта – воркаут. А чтобы предотвратить возможный травматизм во время самостоятельных занятий, обучаю их правильному выполнению упражнений. Не менее важным считаю, чтобы учитель сам показывал пример детям. Я являюсь действующим спортсменом и периодически выступаю на соревнованиях.

 

В этот же день мэр Тулы Ольга Слюсарева посетила Центр образования №58 «Поколение будущего» и среднюю школу №7, входящую в состав центра образования №9 имени генерала А. Н. Ермакова. 

– Именно педагоги ведут ребенка от первого школьного звонка к вступлению во взрослую жизнь, вдохновляют его на победы и свершения, своим примером учат быть ответственным, честным, добрым, справедливым. Пусть ученики радуют вас своими успехами! – поздравила учителей Ольга Слюсарева.

За самоотверженный и добросовестный труд, творческий подход, высокие профессиональные качества, достигнутые успехи в организации учебно-воспитательного процесса Ольга Слюсарева наградила педагогов почетными грамотами и благодарностями главы муниципального образования город Тула.

Коллектив средней школы №7 с Днем учителя также поздравила депутат гордумы Инна Шевелева. Она пожелала учителям крепкого здоровья, благополучия и новых творческих и профессиональных успехов.

 
Галерея
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 1
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 2
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 3
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 4
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 5
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 6
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 7
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 8
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 9
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 10
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 11
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 12
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 13
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 14
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 15
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 16
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 17
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 18
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 19
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 20
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 21
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 22
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 23
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 24
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 25
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 26
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 27
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 28
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 29
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 30
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 31
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 32
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 33
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 34
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 35
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 36
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 37
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 38
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 39
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 40
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 41
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 42
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 43
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 44
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 45
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 46
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия», Фото: 47
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:01 −11
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