Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия»

Сегодня на территории Большой Тулы в 81 центре образования трудятся более 3700 учителей, и от каждого из них зависит будущее не только города, но и страны в целом.

Торжественное собрание состоялось в Доме дворянского собрания. С Днем учителя педагогов города поздравили глава Тулы Ольга Слюсарева и руководитель администрации Дмитрий Миляев.

– Педагог, учитель – это не просто профессия, не просто призвание, это почетная и благородная миссия, большая ответственность, – сказала мэр. – Каждый из нас на протяжении всей жизни с теплотой и благодарностью вспоминает свою первую учительницу, любимых преподавателей, школьные годы. И сегодняшний праздник – это прекрасная возможность еще раз сказать спасибо и низко поклониться нашим учителям. Спасибо вам за то, что дети вас любят и доверяют вам, – порой вы становитесь авторитетнее, чем родители. Спасибо, что на каждом уроке дарите частичку своей души детям. Примите искренние слова благодарности за вашу чуткость, сердечность, мудрость и талант. Мы всегда готовы вам помогать и быть рядом.

Мэр пожелала учителям крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья, успехов и вручила почетные грамоты и благодарности.

К поздравлениям присоединился и Дмитрий Миляев:

Дмитрий Миляев – Вы не только даете знания, вы воспитываете детей. Ваш труд сочетает в себе строгость и доброту, терпение и требовательность, объективность, принципиальность и творческий подход. Но самое важное в вашей профессии – умение найти подход к каждому ученику. Благодаря вам подрастает новое поколение активных, творческих, любящих свой край ребят. Их успехи – ваша заслуга и ваш вклад в будущее города-героя Тулы.

Глава администрации Дмитрий Миляев наградил педагогов медалью «За вклад в развитие образования», почетными грамотами и вручил победителям всероссийских конкурсов дипломы. Затем состоялся небольшой концерт.

В числе награжденных был и учитель физической культуры школы №59 (Центр образования №7) Руслан Курбанов:

Руслан Курбанов – В сфере образовании я работаю с 2013 года, преподаю физическую культуру и ОБЖ в среднем звене. Мне хочется провести наших детей мимо тех неудач, с которые мы сами когда-то сталкивались. Поэтому стараюсь по мере возможности вкладывать все свои силы и умения в них. Например, в Туле появилось сейчас много спортивных площадок, и я стараюсь пропагандировать среди детей популярный вид спорта – воркаут. А чтобы предотвратить возможный травматизм во время самостоятельных занятий, обучаю их правильному выполнению упражнений. Не менее важным считаю, чтобы учитель сам показывал пример детям. Я являюсь действующим спортсменом и периодически выступаю на соревнованиях.

В этот же день мэр Тулы Ольга Слюсарева посетила Центр образования №58 «Поколение будущего» и среднюю школу №7, входящую в состав центра образования №9 имени генерала А. Н. Ермакова.

– Именно педагоги ведут ребенка от первого школьного звонка к вступлению во взрослую жизнь, вдохновляют его на победы и свершения, своим примером учат быть ответственным, честным, добрым, справедливым. Пусть ученики радуют вас своими успехами! – поздравила учителей Ольга Слюсарева.

За самоотверженный и добросовестный труд, творческий подход, высокие профессиональные качества, достигнутые успехи в организации учебно-воспитательного процесса Ольга Слюсарева наградила педагогов почетными грамотами и благодарностями главы муниципального образования город Тула.

Коллектив средней школы №7 с Днем учителя также поздравила депутат гордумы Инна Шевелева. Она пожелала учителям крепкого здоровья, благополучия и новых творческих и профессиональных успехов.