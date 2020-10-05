новости
новости
Регистрация
Опрос для предпринимателей: а вам предоставили коронавирусные льготы?
Фото: gubdaily.ru.

Опрос для предпринимателей: а вам предоставили коронавирусные льготы?

Опрос проводит Общероссийский народный фронт. Результаты направят Владимиру Путину.

Цель опроса — проверить как исполняются поручения Президента России о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях коронавируса.

– Принимая участие в анкетировании и честно отвечая на вопросы, вы вносите личный вклад в совершенствование антикризисных мер поддержки, — сообщается на сайте ОНФ.

Пройти опрос можно здесь.

 

Для субъектов МСП в условиях распространения коронавируса установлены меры поддержки.

Для всех субъектов МСП:

  • мораторий на проведение проверок (за исключением налоговых и таможенных), кроме внеплановых, основанием которых является риск причинения вреда жизни или здоровью граждан;
  • льготные кредиты по ставке 8,5% на любые цели;
  • отсрочка платежей за арендуемое у Росимущества федеральное имущество.

Для субъектов МСП, у которых основной или дополнительный ОКВЭД относится к пострадавшей отрасли:

  • «кредитные каникулы» — право получить 6-месячную отсрочку платежей по любым кредитным договорам, заключенным до 3 апреля 2020 года;
  • отсрочка платежей за арендуемое (кроме Росимущества) федеральное имущество.

Для субъектов МСП, у которых только основной ОКВЭД относится к пострадавшей отрасли:

  • «беспроцентные» кредиты (по ставке 0%) на выплату заработной платы сотрудникам;
  • «невозвратные» кредиты (по ставке 2%) на поддержку занятости, которые не требуется возвращать при сохранении 90% сотрудников;
  • гранты (субсидии) на выплату зарплат за апрель и май 2020 года;
  • списание налогов (кроме НДС) и платежей по страховым взносам за II квартал 2020 года;
  • «налоговые каникулы» — отсрочка на шесть месяцев выплаты по всем налогам (за исключением НДС) и страховым взносам;
  • мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений кредиторов о банкротстве;
  • списание платежей за апрель-июнь 2020 года за арендуемое у Росимущества федеральное имущество.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 19:17 −4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
поддержка малого и среднего бизнесапредприниматели

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Владимир Путин: «Разговоры о полном переходе школ на дистанционный формат обучения являются несерьезными»
Владимир Путин: «Разговоры о полном переходе школ на дистанционный формат обучения являются несерьезными»
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия»
Ольга Слюсарева, мэр Тулы: «Учитель – это почетная и благородная миссия»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.