Опрос для предпринимателей: а вам предоставили коронавирусные льготы?

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Цель опроса — проверить как исполняются поручения Президента России о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях коронавируса.

– Принимая участие в анкетировании и честно отвечая на вопросы, вы вносите личный вклад в совершенствование антикризисных мер поддержки, — сообщается на сайте ОНФ.

Пройти опрос можно здесь.

Для субъектов МСП в условиях распространения коронавируса установлены меры поддержки.

Для всех субъектов МСП:

мораторий на проведение проверок (за исключением налоговых и таможенных), кроме внеплановых, основанием которых является риск причинения вреда жизни или здоровью граждан;

льготные кредиты по ставке 8,5% на любые цели;

отсрочка платежей за арендуемое у Росимущества федеральное имущество.

Для субъектов МСП, у которых основной или дополнительный ОКВЭД относится к пострадавшей отрасли:

«кредитные каникулы» — право получить 6-месячную отсрочку платежей по любым кредитным договорам, заключенным до 3 апреля 2020 года;

отсрочка платежей за арендуемое (кроме Росимущества) федеральное имущество.

Для субъектов МСП, у которых только основной ОКВЭД относится к пострадавшей отрасли: