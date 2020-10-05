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Опрос для предпринимателей: а вам предоставили коронавирусные льготы?
Опрос проводит Общероссийский народный фронт. Результаты направят Владимиру Путину.
Цель опроса — проверить как исполняются поручения Президента России о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях коронавируса.
– Принимая участие в анкетировании и честно отвечая на вопросы, вы вносите личный вклад в совершенствование антикризисных мер поддержки, — сообщается на сайте ОНФ.
Пройти опрос можно здесь.
Для субъектов МСП в условиях распространения коронавируса установлены меры поддержки.
Для всех субъектов МСП:
- мораторий на проведение проверок (за исключением налоговых и таможенных), кроме внеплановых, основанием которых является риск причинения вреда жизни или здоровью граждан;
- льготные кредиты по ставке 8,5% на любые цели;
- отсрочка платежей за арендуемое у Росимущества федеральное имущество.
Для субъектов МСП, у которых основной или дополнительный ОКВЭД относится к пострадавшей отрасли:
- «кредитные каникулы» — право получить 6-месячную отсрочку платежей по любым кредитным договорам, заключенным до 3 апреля 2020 года;
- отсрочка платежей за арендуемое (кроме Росимущества) федеральное имущество.
Для субъектов МСП, у которых только основной ОКВЭД относится к пострадавшей отрасли:
- «беспроцентные» кредиты (по ставке 0%) на выплату заработной платы сотрудникам;
- «невозвратные» кредиты (по ставке 2%) на поддержку занятости, которые не требуется возвращать при сохранении 90% сотрудников;
- гранты (субсидии) на выплату зарплат за апрель и май 2020 года;
- списание налогов (кроме НДС) и платежей по страховым взносам за II квартал 2020 года;
- «налоговые каникулы» — отсрочка на шесть месяцев выплаты по всем налогам (за исключением НДС) и страховым взносам;
- мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений кредиторов о банкротстве;
- списание платежей за апрель-июнь 2020 года за арендуемое у Росимущества федеральное имущество.
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