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В Тульской области за неуплату алиментов нерадивый отец получил год исправительных работ

В Тульской области за неуплату алиментов нерадивый отец получил год исправительных работ

Мужчина задолжал сыну 200 тысяч рублей.

43-летний житель Тульской области не платил алименты на содержание несовершеннолетнего сына, в результате чего образовалась задолженность в 200 тысяч рублей. При этом мужчина, являясь трудоспособным, не принимал мер к трудоустройству, в Центр занятости не обращался.

За уклонение от выплаты алиментов по инициативе судебного пристава неплательщик привлечен к административной ответственности. Суд признал должника виновным и назначил ему 100 часов обязательных работ.

Но и после отбытия наказания мужчина не захотел выплачивать алименты.

– В результате по итогам рассмотрения рапорта судебного пристава-исполнителя в отношении К. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, — сообщили в пресс-службе УФССП по Тульской области.

Суд приговорил мужчину к году исправительных работ.

 

C начала 2020 года органом дознания УФССП России по Тульской области в отношении неплательщиков алиментов возбуждено 271 уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

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