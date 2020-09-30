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В Туле трасса Тула – Белев будет перекрыта из-за велопробега

В Туле трасса Тула – Белев будет перекрыта из-за велопробега

В том числе временно изменится схема движения автотранспорта по маршрутам регулярных перевозок.

В воскресенье 4 октября в Дубенском районе Тульской области впервые состоится финальный старт сезона серии шоссейных велогонок Gran Fondo Russia.
 
Для участников соревнований подготовлены три дистанции: 1 круг — 35 км, 2 круга — 70 км или 3 круга — 105 км. Старт и финиш пройдут в селе Воскресенское.
 
 
Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, в связи с проведением гонки с 9.00 до 15.00 будет запрещено движение всех видов транспортных средств по следующим автодорогам:
 
  • • Тула — Белев (с км 37 по км 50)
  • • Тула — Белев — а/п к н. п. Дубна (с км 0 по км 13)
  • • Дубна — Скоморошки — Тула — Белев (с км 1 по км 13)
Для проезда в Тулу из Суворовского, Дубенского, Белевского, Одоевского, Арсеньевского районов необходимо пользоваться автодорогами:
 
  • • Щекино – Одоев – Арсеньево
  • • Тула – Белев – Никольское – Крапивна
  • • Дубна – Ново-Павшино – Калуга – Тула – Михайлов – Рязань
 
Например, по автодороге Дубна – Ново-Павшино – Калуга – Тула – Михайлов – Рязань можно выехать на автодорогу федерального значения Р-132 «Золотое кольцо». А для проезда в Тулу из Суворовского, Белевского, Одоевского, Арсеньевского районов можно воспользоваться автодорогой Щекино – Одоев – Арсеньево с выездом на автодорогу федерального значения М-2 «Крым» либо в н. п. Крапивна, повернув налево, выехать на автодорогу Тула – Белев, минуя перекрытый участок.
 
Чтобы проехать из населенных пунктов, находящихся в составе автомобильной дороги Тула – Белев, от примыкания к н. п. Шатово, необходимо двигаться по направлению к н. п. Одоев, где есть примыкание к автодороге Щекино – Одоев – Арсеньево.
 
По пути движения транспортных средств установлены информационные панно, предупреждающие о закрытии движения.
 

Информация по маршрутам, проходящим по трассе велопробега 04.10.2020

 

Маршруты

Перевозчик

Остановочные пункты, через которые не будет осуществляться движение 04.10.2020 с 09.00 до 15.00

Время по расписанию, в которое не будет осуществляться заезд в

с. Воскресенское 04.10.2020 с 09.00 до 15.00

Измененная схема

175 «Тула (а/в) - Дубна (а/с)»

ООО «ТТК»

Молокозавод, пов. на Красную звезду, Коптево

9-38,11-08,14-58-направление «Дубна-Тула»; 10-14,12-1 заезд9,14-04- направление «Тула-Дубна»

Через Новое Павшино на г.Тула (в объезд с.Воскресенское)

175к «Дубна - Тула»

ООО «Алексинское ПАТП»

Магнит-Молокозавод-пов.на Красную звезду-Коптево (все остановки по требованию)

9-25,10-10,10-55,11-40,

12-25, 13-10,13-55,14-40-

направление «Дубна-Тула»;

9-05,9-50,10-35,11-20,

12-05,12-50,13-35,14-20-

направление «Тула-Дубна»

256 «Суворов - Тула»

ООО «Автоколонна № 1288»

Нестерово-Лесхоз-Никольское-Шатово-к/з Труд-Сидоровка-Храбрищево-Лужное-1-Лужное-2 (все остановки по требованию)

9-26,9-56,10-26,10-56,

11-26,12-26,12-56,13-26,

13-56,14-26,14-56-

направление «Суворов-Тула»;

9-19,9-49,10-19,10-49,

11-19,11-49,12-19,12-49,

13-19,14-19,14-49- направление «Тула-Суворов»

Через Одоев, Крапивну, далее на Тулу (без заезда в с.Воскресенское)

261 «Краинка - Тула»

11-56 – направление «Краинка-Тула»;

13-59– направление «Тула-Краинка»

269 «Арсеньево - Тула (ч/з Воскресенское)»

9-00,11-50,14-15- направление «Арсеньево-Тула»;

9-40,12-45,14-20-направление «Тула-Арсеньево»

268 «Белев - Тула»

ООО «Прогресс-авто»

Лесхоз-Никольское-Шатово-Труд-Храбрищево-Лужное (все остановки по требованию)

9-00,10-10,13-10,14-50

направление «Белев-Тула»;

10-25,12-05,14-30

направление «Тула-Белев»

Через Одоев, Крапивну, Никольское, заезд в с.Воскресенское (через Выглядовку), разворот в с.Воскресенское, далее на г.Тула (из г.Тула в обратном порядке)

568 «Белев - Москва»

-

12-00 - направление «Москва-Белев»,

10-00 - направление «Белев-Москва»

Через Одоев, Крапивну, Никольское, заезд в с.Воскресенское (через Выглядовку), разворот в с.Воскресенское, далее на г.Москва (из г.Москва в обратном порядке)

036 «Арсеньево - Москва»

ИП Тычинин А.Е.

-

От 12-00 до 13-00 направление «Москва-Арсеньево»

Продаж билетов до с.Воскресенское на сегодняшний день нет. Направлено письмо в Мосгортранс об отмене продаж билетов до с.Воскресенское на 04.10

Через Одоев (без заезда в с.Воскресенское)

180 «Дубна - Бабошино»

ООО «ТТК»

-

-

Схема маршрута не меняется; изменение в расписании движения – рейс из Дубны с 14.30 переносится на 15.00, рейс из Бабошина с 15.25 переносится на 15.40

 

 

 

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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:08 −2
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Тульская область

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