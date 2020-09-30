В Туле трасса Тула – Белев будет перекрыта из-за велопробега
В том числе временно изменится схема движения автотранспорта по маршрутам регулярных перевозок.
- • Тула — Белев (с км 37 по км 50)
- • Тула — Белев — а/п к н. п. Дубна (с км 0 по км 13)
- • Дубна — Скоморошки — Тула — Белев (с км 1 по км 13)
- • Щекино – Одоев – Арсеньево
- • Тула – Белев – Никольское – Крапивна
- • Дубна – Ново-Павшино – Калуга – Тула – Михайлов – Рязань
Информация по маршрутам, проходящим по трассе велопробега 04.10.2020
|
Маршруты
|
Перевозчик
|
Остановочные пункты, через которые не будет осуществляться движение 04.10.2020 с 09.00 до 15.00
|
Время по расписанию, в которое не будет осуществляться заезд в
с. Воскресенское 04.10.2020 с 09.00 до 15.00
|
Измененная схема
|
№ 175 «Тула (а/в) - Дубна (а/с)»
|
ООО «ТТК»
|
Молокозавод, пов. на Красную звезду, Коптево
|
9-38,11-08,14-58-направление «Дубна-Тула»; 10-14,12-1 заезд9,14-04- направление «Тула-Дубна»
|
Через Новое Павшино на г.Тула (в объезд с.Воскресенское)
|
№ 175к «Дубна - Тула»
|
ООО «Алексинское ПАТП»
|
Магнит-Молокозавод-пов.на Красную звезду-Коптево (все остановки по требованию)
|
9-25,10-10,10-55,11-40,
12-25, 13-10,13-55,14-40-
направление «Дубна-Тула»;
9-05,9-50,10-35,11-20,
12-05,12-50,13-35,14-20-
направление «Тула-Дубна»
|
№ 256 «Суворов - Тула»
|
ООО «Автоколонна № 1288»
|
Нестерово-Лесхоз-Никольское-Шатово-к/з Труд-Сидоровка-Храбрищево-Лужное-1-Лужное-2 (все остановки по требованию)
|
9-26,9-56,10-26,10-56,
11-26,12-26,12-56,13-26,
13-56,14-26,14-56-
направление «Суворов-Тула»;
9-19,9-49,10-19,10-49,
11-19,11-49,12-19,12-49,
13-19,14-19,14-49- направление «Тула-Суворов»
|
Через Одоев, Крапивну, далее на Тулу (без заезда в с.Воскресенское)
|
№ 261 «Краинка - Тула»
|
11-56 – направление «Краинка-Тула»;
13-59– направление «Тула-Краинка»
|
№ 269 «Арсеньево - Тула (ч/з Воскресенское)»
|
9-00,11-50,14-15- направление «Арсеньево-Тула»;
9-40,12-45,14-20-направление «Тула-Арсеньево»
|
№ 268 «Белев - Тула»
|
ООО «Прогресс-авто»
|
Лесхоз-Никольское-Шатово-Труд-Храбрищево-Лужное (все остановки по требованию)
|
9-00,10-10,13-10,14-50
направление «Белев-Тула»;
10-25,12-05,14-30
направление «Тула-Белев»
|
Через Одоев, Крапивну, Никольское, заезд в с.Воскресенское (через Выглядовку), разворот в с.Воскресенское, далее на г.Тула (из г.Тула в обратном порядке)
|
№ 568 «Белев - Москва»
|
-
|
12-00 - направление «Москва-Белев»,
10-00 - направление «Белев-Москва»
|
Через Одоев, Крапивну, Никольское, заезд в с.Воскресенское (через Выглядовку), разворот в с.Воскресенское, далее на г.Москва (из г.Москва в обратном порядке)
|
№ 036 «Арсеньево - Москва»
|
ИП Тычинин А.Е.
|
-
|
От 12-00 до 13-00 направление «Москва-Арсеньево»
|
Продаж билетов до с.Воскресенское на сегодняшний день нет. Направлено письмо в Мосгортранс об отмене продаж билетов до с.Воскресенское на 04.10
Через Одоев (без заезда в с.Воскресенское)
|
№ 180 «Дубна - Бабошино»
|
ООО «ТТК»
|
-
|
-
|
Схема маршрута не меняется; изменение в расписании движения – рейс из Дубны с 14.30 переносится на 15.00, рейс из Бабошина с 15.25 переносится на 15.40