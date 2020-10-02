Фото из архива Myslo.
В тульских колониях ввели ограничения из-за коронавируса
Теперь на краткосрочные свидания – только со справкой об отсутствии covid-19.
В связи с проведением профилактических противоэпидемиологических мероприятий в подразделениях УФСИН России по Тульской области предоставление и проведение краткосрочных свиданий с 1 октября возможно только при наличии справки об отрицательном результате лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию. Тест должен быть проведен не позднее чем за 7 дней до даты свидания.
На входе в учреждения УФСИН обязательная термометрия. Лица с видимыми признаками острого респираторного заболевания или с повышенной температурой тела не допускаются.
Все лица, прибывающие на свидании, обязаны использовать средства индивидуальной защиты (маски или респираторы для защиты органов дыхания, перчатки и бахилы), а также соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра.
В УФСИН просят отнестись с пониманием к действующим санитарно-эпидемиологическим ограничениям.
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